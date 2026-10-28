달바, 화이트 트러플 더블 라인 2026 업그레이드 출시

Advertisement

Advertisement

비건 뷰티 브랜드 달바(d'Alba)가 최근 펩타이드 엑소좀™ 30%를 함유한 '화이트 트러플 더블 라인' 2종을 2026년 버전으로 업그레이드해 선보였다.

펩타이드 엑소좀™ 30%를 함유한 '화이트 트러플 더블 라인'은 '화이트 트러플 더블 세럼 앤 크림'과 '화이트 트러플 더블 레이어 세럼 펩타이드' 2종으로 기존 제품의 차별화된 제형과 사용감은 유지하면서 핵심 성분을 강화해 안티에이징 케어에 집중한 것이 특징이다.

'화이트 트러플 더블 세럼 앤 크림'은 아쿠아 세럼과 인텐스 크림을 하나의 용기에 담은 올인원 크림이다. 수분감 있는 아쿠아 세럼과 영양감 있는 인텐스 크림으로 보습과 탄력 케어를 한 번에 완성할 수 있어, 여러 제품을 단계별로 사용하는 번거로움을 줄였다. 세럼과 크림을 따로 구매하지 않고도 한 제품으로 필요한 케어를 간편하게 할 수 있다.

Advertisement

아쿠아 세럼은 이번 업그레이드를 통해 판테놀 5%를, 인텐스 크림에는 달바의 독자 성분인 펩타이드 엑소좀™ 30%를 함유했다. 여기에 나이아신아마이드 2%를 더해 미백과 주름개선 2중 기능성에 주안점을 뒀다.

'화이트 트러플 더블 레이어 세럼 펩타이드'는 보습 오일과 탄력 세럼을 3:7 비율로 담은 이층상 세럼이다. 달바의 독자 성분인 펩타이드 엑소좀™ 30%와 토코페롤 1%를 함유해 보습·광채·영양·탄력 케어에 더욱 신경을 ?㎢?

Advertisement

달바는 이번 더블 라인 업그레이드를 통해 기존 제품의 차별화된 포뮬러에 고기능성 성분을 더하고, 보습과 탄력을 중심으로 한 안티에이징 스킨케어 제품에 경쟁력을 높였다. 앞으로도 한 제품으로 다양한 피부 고민을 간편하게 관리할 수 있는 효율적인 스킨케어 솔루션과 강화된 제품력을 바탕으로 소비자의 선택 폭을 넓혀 나갈 계획이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com