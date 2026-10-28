보성고 개교 120주년, 동문 관악 오케스트라가 '내일의 선율'을 연주한다

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보성중·고등학교 개교 120주년을 기념하는 연주회가 오는 11월 13일(금) 오후 7시 보성고등학교 100주년기념관에서 열린다.

보성교우회(회장 박동현·71회)가 주최하고 보성교우관악회와 보성플러스원윈드오케스트라가 주관하는 이번 무대는 「보성 개교 120주년 기념연주회」라는 이름으로 마련됐으며, 보성교우합창단이 우정 출연한다.

연주회의 주제는 "역사를 넘어, 함께 그려가는 내일의 선율(Bosung, Harmony for Tomorrow)"이다. 보성중·고등학교가 쌓아 온 오랜 전통과 족적 뒤에는 건학이념인 '흥학교 이부국가(학교를 부흥시켜 나라를 돕는다)'가 자리하고 있다. 이번 연주회는 이 정신을 이어 온 120년의 역사를 동문들의 음악으로 되새기는 자리다.

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보성교우회는 건학 120주년을 맞아 올해 다양한 축하 행사를 기획해 진행하고 있다. 앞서 9월 5일에는 KBS홀에서 동문과 축하객 1,000여 명이 함께한 가운데 기념 공연과 행사를 성황리에 마쳤다. 이날 무대에는 보성을 졸업한 여러 연예인의 공연과 함께 동문 단체와 재학생들의 축하 무대가 이어졌다.

이번 기념연주회는 그 뒤를 잇는 또 하나의 축하 행사다. 동문들로 구성된 보성플러스원윈드오케스트라가 관악 합주로 무대를 이끌고, 보성교우합창단이 함께해 세대를 잇는 하모니를 선보일 예정이다.

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보성교우관악회 윤주원 회장(보성 70회)은 "보성교우관악회와 플러스원윈드오케스트라가 함께 준비해 온 연주회인 만큼, 학교와 동문, 관계자 여러분의 많은 관심과 참관을 부탁드린다"고 말했다.