SK에코플랜트 머티리얼즈-후루카와전공, 반도체 소재 사업 협력 맞손

◇송창록 SK에코플랜트 머티리얼즈 사장(왼쪽)과 야노 쇼조 후루카와전공 정보컴포넌트 영역 AT·기능수지 사업부문장이 MOU 체결식을 진행하고 기념 사진을 촬영하고 있는 모습.

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반도체·인공지능(AI) 데이터센터용 소재 시장을 선점하기 위한 관련 기업의 기술 협력이 확대되고 있다.

28일 SK에코플랜트 머터리얼즈에 따르면 최근 후루카와전기공업주식회사(후루카와전공)와 반도체 및 AI 데이터센터용 소재 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 업무협약은 일본 기업이 개발한 신제품을 국내 시장에 적용할 수 있는지 평가하고, 실제 수요와 연결하는 것에 협력하는 것을 골자로 한다. 후루카와전공은 금속·폴리머·포토닉스·고주파 등 4대 핵심 기술을 바탕으로 광솔루션, 정보컴포넌트, 에너지 인프라, 자동차 전장 시스템 등의 사업을 영위하고 있는 곳이다.

양시는 새로운 사업 기회 창출을 위해 워킹그룹을 구성, 정기적인 기술 교류와 사업 협의를 추진하는 동시에 시장 및 고객 수요를 반영한 다양한 소재의 적용 가능성에 대한 검토도 함꼐 진행할 계획이다.

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송창록 SK에코플랜트 머티리얼즈 사장은 "AI와 반도체 산업이 빠르게 성장하면서 소재 분야 역시 단순한 공급을 넘어 고객의 기술 혁신과 제품 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 요소로 자리잡고 있다"며 "양사가 긴밀히 협력해 고객의 요구에 선제적으로 대응하고, 실질적인 사업 성과로 이어지는 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com