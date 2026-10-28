한국건강관리협회, 타슈켄트한국교육원과 보건·교육 협력 강화

[스포츠조선 장종호 기자] KH한국건강관리협회(회장 김인원, 이하 건협)는 지난 13일 타슈켄트한국교육원(원장 이영웅)과 우즈베키스탄 한국어채택학교 학생들의 건강증진 및 교육환경 개선을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 타슈켄트한국교육원과의 협력을 통해 현지 학교의 보건·교육 수요를 체계적으로 파악하고, 학교별 여건에 맞는 지원사업을 지속적으로 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약에 따라 △한국어 채택 학교 학생들의 건강증진 및 교육환경 개선 △교육·보건 프로그램 운영 및 학교 지원사업 추진 △지원 대상학교 발굴·추천 및 교육 관련 정보 공유 △한국과 우즈베키스탄 간 교육·문화·보건 분야 교류 확대 등에 협력하기로 했다.

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이어 건협은 10월 14일에는 부하라주 교육청과도 업무협약을 체결하고, 지역 내 한국어채택학교의 보건·교육환경 개선을 위한 협력 기반을 확대했다.

건협은 올해 타슈켄트 제31번·제158번 학교와 부하라 제42번 학교 등 3개교를 대상으로 보건·교육 지원사업을 펼치고 있다. 이를 통해 보건실 조성, 음용수 시설 설치, 개인위생키트 및 장학물품 지원 등 학교별 여건을 반영한 맞춤형 지원을 진행하고 있다.

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건협 이영춘 전략사업본부장은 "이번 협약은 한국어채택학교 학생들의 건강증진과 교육환경 개선을 위한 협력을 한층 강화하는 뜻깊은 계기"라며 "앞으로도 교육원과 긴밀히 협력해 현지 학교의 수요에 맞는 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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한편, 1964년 설립된 한국건강관리협회는 전국 17개 시·도지부 건강검진센터를 운영하며 국가건강검진과 맞춤형 건강검진을 비롯한 다양한 건강증진 사업 등을 통해 국민 건강 증진에 기여하고 있다. 현재 상급종합병원 및 종합병원, 병원급 의료기관 300여 곳과 진료 협약을 맺고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com