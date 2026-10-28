의정부을지대병원 범석 기념 암병원, 뇌종양센터 개설…센터장에 전주희 교수

[스포츠조선 장종호 기자] 의정부을지대학교병원 범석 기념 암병원(병원장 송병주)이 뇌종양 환자에게 원스톱·다학제 맞춤형 의료 서비스를 제공하기 위해 '뇌종양센터'를 전면 개설하고 본격적인 진료에 돌입했다. 전주희 교수가 센터장을 맡고 국내 뇌종양 분야 권위자인 이승훈 교수가 합류한 이번 센터 개설을 통해, 병원 측은 총 6개 암종별 전문 센터 체계를 갖추고 뇌전이암 및 난치성 뇌종양 환자를 위한 통합 진료 역량을 한층 강화할 방침이다.

전주희 센터장은 뇌전이암, 뇌수막종, 신경초종, 뇌하수체종양 등 다양한 뇌종양과 수두증, 두부외상, 외상성 뇌출혈 등을 전문으로 진료한다. 전 센터장은 뇌종양을 비롯한 신경외과 분야의 진료 경험을 바탕으로 환자의 종양 위치와 크기, 상태 등을 종합적으로 고려해 치료 방향을 결정하고, 필요한 경우 암병원 내 관련 진료과와 연계해 통합적인 치료가 이뤄지도록 할 계획이다.

이승훈 교수는 뇌암, 뇌전이암, 난치성 뇌종양 및 완화의료 분야 전문가다. 서울대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 취득했으며, 국립암센터 병원장, 을지대의료원 의료원장, 의정부을지대병원장 등을 역임했다. 대한신경종양학회 회장과 대한암학회 회장을 지내는 등 뇌종양 및 암 진료 분야에서 풍부한 경험을 쌓았다.

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범석 기념 암병원은 유방암, 폐·식도암, 부인암, 갑상선암, 소화기암센터, 뇌종양센터 등 6개 암종별 센터와 종양내과를 중심으로 암 진료체계를 확대한다. 특히 암이 뇌로 전이된 환자는 뇌종양센터와 종양내과 등 관련 진료과 간 협력을 통해 환자 상태에 맞는 치료 방향을 수립하고, 체계적인 통합 진료를 제공할 계획이다.

범석 기념 암병원은 다학제 협진(MDT), 신속 진료 프로세스(Fast Track Process), 원스톱 진료(One-Stop Service)를 기반으로 뇌종양 환자의 진단부터 치료까지 진료 과정이 유기적으로 이어지도록 할 방침이다.

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전 센터장은 "뇌종양은 종류와 위치, 크기, 환자의 상태에 따라 치료 방법이 달라질 수 있어 정확한 진단과 환자별 치료계획 수립이 중요하다"라며 "관련 진료과와 긴밀하게 협력해 환자에게 적합한 치료가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한편 의정부을지대병원 범석 기념 암병원은 '하나로 연결되는, 막힘없는 암 치료'를 브랜드 메시지로 다학제 협진과 신속·원스톱 진료, 노원·의정부 진료 연계를 중심으로 환자 중심의 통합 암 진료체계를 운영하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com