백제의 멋 가득' 즐길 맛 나는 '공주-부여'…C-투어버스 타고 식도락 여유까지

◇공산성의 매력 중 하나는 성곽길을 따라 금강을 비롯해 주변 풍경을 한 눈에 담을 수 있다는 것이다. 상곽을 기준으로 현대와 과거의 시간 은 다르게 흐른다. 사진=지엔씨21

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가을을 쫓아 길을 나선다. 파스텔톤의 자연 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 꾸민 듯 안 꾸민 듯, 소위 말하는 핀터레스트 감성이 이런 게 아닐까. 가을이 되면 내 안에 숨겨뒀던 문화와 예술에 대한 관심이 꿈틀거리기 마련이다. 내 안의 소리를 따라 찾은 백제의 풍경 속은 가을의 한복판이다. 수천 년 동안 이어진 문화와 역사는 시간이 흐르며 주요 관광 콘텐츠가 됐다. 그 사이의 공간을 풍성하게 만든 건 편리한 교통이다. 신구의 조화가 어우러져 즐길 맛 나는 백제 땅의 중심지인 공주와 부여로 향했다.

◇공주와 부여의 관광지를 잇는 DRT 버스는 대중교통 하나로 모든 여행 일정을 완성할 수 있는 선택지다. 붉은색 차량은 꽃가마를 닮았다. 사진제공=지엔씨21

스마트해진 여행법 'C-투어버스, C투어패스'

그동안 공주와 부여는 잊어라. 교통이 여행의 질을 높인다고 생각했던 사람들에게 이보다 더 좋은 곳이 없다. 손가락을 스마트폰 위에 몇 번 움직인 게 고작이지만, 대중교통 하나로 모든 여행 일정이 완성된다. 자차 운전의 피로감이 없어 현지에서 최대한 많은 체험 활동을 할 수 있고, 최근 미식 관광 콘텐츠가 된 지역 전통주 맛보기까지 모든 게 가능하다. 동반자가 많은수록 늘어나는 할인 혜택은 덤이다. 이를 가능하게 한 게 충남형 C-투어버스다. 공주와 부여의 C-투어버스는 크게 두 가지로 나뉜다. 청주국제공항·오송역과 공주·부여를 연결하는 광역순환버스, 지역 내 주요 관광지를 오가는 수요응답형 버스(DRT, Demand Responsive Transport)다. 광역순환버스는 청주국제공항·오송역(KTX)·공주종합버스터미널·부여시외버스터미널을 하루 8회, 방향별 4회 운행한다. 과거 여러 차례 환승하며 대중교통으로 4시간가량 소요되던 이동 시간을 2시간 이내로 줄였다. 승차권은 각 거점의 매표소·키오스크와 '티머니GO', '버스타고' 앱에서 예매할 수 있다.

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DRT(Demand Responsive Transport)는 이용자의 호출에 따라 운행 경로를 탄력적으로 정하는 수요응답형 교통서비스를 말한다. 정해진 운행 구역 내 지정 정류장에서 승하차하며, 관광객이 선택한 출발지와 도착지에 맞춰 차량을 배차한다.

◇공주와 부여를 찾는 여행객이라면 C-투어패스를 적극 활용하는 게 좋다. 1인 2600원으로 공주·부여 관광 DRT를 24시간 동안 무제한 이용할 수 있다. 사진제공=지엔씨21

공주에서는 공주종합버스터미널과 금강신관공원, 공산성, 무령왕릉, 국립공주박물관·공주한옥마을, 공주 원도심(나태주풀꽃문학관·제민천)을 연결한다. 부여에서는 부여시외버스터미널과 궁남지, 국립부여박물관, 정림사지, 부소산성, 백제문화단지를 중심으로 운행된다. C-투어버스 앱에서 출발지와 도착지, 탑승 인원을 선택한 뒤 배차 안내에 따라 지정 정류장에서 탑승하면 된다. 디지털 배려자를 위한 전화 호출도 지원한다.

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DRT를 활용해 공주와 부여를 제대로 둘러보고 싶다면 'C-투어패스'가 제격이다. 1인 2600원으로 공주·부여 관광 DRT를 24시간 동안 무제한 이용할 수 있다. 2인 이상 구매하면 10% 추가 할인이 적용되며, 구매 즉시 이용 시간이 시작된다. C-투어패스는 C-투어버스 앱에서 구매할 수 있고, 구매 즉시 이용 시간이 적용된다.

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◇공산성 내부에서 바라본 금산성은 외부에서 바라보는 것과 다른 멋스러움이 있다. 사진제공=지엔씨21

풍경에 취하고, 예술성에 놀라고 '공산성과 무령왕릉'

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공주·부여 여행의 시작은 공산성이다. KTX를 이용해 공주역에 도착하면 가장 빨리 닿을 수 있는 곳이다. 일대에 무령왕릉, 공주박물관, 현지 문화 체험을 할 수 있는 시장이 모여 있어 시작점으로 제격이다. 공산성은 백제시대 대표적인 성곽으로 금강이 흐르는 해발 110m 능선과 계곡을 따라 흙으로 쌓은 포곡형(包谷形) 산성이다. 공산성을 즐기는 방법은 제각각이다.

◇공산성 내부의 시간 여행 속 만날 수 있는 만하루와 연지는 젊은이들의 주요 사진 스폿으로 꼽힌다. 사진=지엔씨21.

성곽길을 따라 걸을 수 있고, 성곽을 통과해 넓은 평지를 중심으로 성곽 내부를 즐기는 게 가장 대중적이다. 공산성 입구를 지나 오른쪽에 있는 길을 따라 성곽에 오르면 공주 시내가 우선 눈앞에 들어온다. 무령왕 동상을 중심으로 원형 교차로부터 빵 명인이 지역 특산물인 밤을 활용한 메뉴를 선보이는 빵집, 인근 지역 시장까지 한눈에 들어온다. 현대의 모습을 즐겼다면, 다음은 역사의 시간이다.

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◇공산성 내부에서 바라본 금강의 모습은 현대와 과거의 시간을 고스란히 느낄 수 있게 만든다. 사진=김세형

성곽 안쪽에는 옛 왕국의 흔적이 자리를 지키고 있다. 눈에 보이는 것이라곤 왕궁터 흔적과 그 사이에 있는 길이 전부다. 그러나 왕궁터를 비롯해 사방으로 뻗은 길은 과거의 길 위에 복원됐다고 한다.

◇공산성 내부에서 마주할 수 있는 잠종고. 잠종고는 누애를 보관하던 곳으로, 성곽 내에서 자급자족을 해왔던 것을 짐작케 한다. 사진=김세형

고개를 돌리면 금강이 눈에 들어온다. 금강을 마주하고 오른쪽 성곽길을 따라 조금 걷다 보면 만하루와 연지, 누에를 보관하던 잠종고 등을 볼 수 있다.

◇무령왕릉과 왕릉원은 사람의 발길이 끊이질 않지만, 언제나 고요하다. 과거 실제 무령왕릉의 내부를 볼 수 있었지만, 누수 현상 등으로 훼손이 우려돼 원형 보존을 위해 영구 폐쇄됐다. 사진=김세형

공산성에서 오랜 시간을 보낼 필요는 없다. 한때 한국을 떠들썩하게 만들었던 무령왕릉이 지척이다. 무령왕릉은 1971년 송산리 제5·6호분의 침수 방지를 위한 배수로 공사 중 우연히 발굴됐다. 일제강점기 도굴꾼들의 왕성한 활동에도 온전히 유지된 전형적인 백제 굴식돌방무덤 형태와 오랜 시간 빛을 잃지 않은 수많은 유물이 세상에 모습을 드러낸 순간이다. 흔히 백제 하면 떠오르는 왕릉 지킴이 진묘수가 발굴된 것도 무령왕릉이다.

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◇국립공주박물관 초입에서 마주하는 진묘수는 무령왕릉 발굴 당시 출토된 유물이다. 사진=김세형

무령왕릉은 발굴 이후 일반에게 공개돼 출입이 가능했으나 1997년에 왕릉을 정밀 조사한 결과 누수 현상 등으로 훼손이 우려돼 원형 보존을 위해 영구 폐쇄됐다. 겉모습만 볼 수 있다. 대신 인근에 있는 모형관에서 무령왕릉의 내부를 관람할 수 있지만, 재현된 공간과 유물 중심으로 이뤄져 있다는 건 아쉬움이 남는다.

◇국립공주박물관은 무령왕릉에서의 아쉬움을 달래고, 찬란했던 백제 문화를 엿볼 수 있는 공간이다. 다양한 장식품을 비롯해 무령왕릉과 왕비의 관도 볼 수 있다. 사진=김세형

그렇다고 실망하기엔 이르다. 무령왕릉 인근엔 국립공주박물관이 있다. 국립공주박물관에 들어서면 전시관 초입에서 실제 진묘수를 볼 수 있다. 작지만 단단한 자태가 아름답다. 나란히 있는 왕과 왕비의 관을 시작으로 당시 금 세공 기술을 확인할 수 있는 다양한 장신구를 보고 있으면 백제인들의 예술적 감각이 얼마나 뛰어난지 짐작하게 한다.

◇공주의 시내를 둘러보다 보면 과거 영화관을 비롯해 다양한 옛 풍경과 마주할 수 있고, 현대식 내부로 꾸며진 각각의 공간은 여행객의 쉼터가 된다. 사진=김세형

공주의 마곡사로 향하기 전 시장 인근에서 배를 채운다. 공주 시내 길에서 마주한 옛 풍경은 정겹다. 오랜 시간 자리를 지켜온 한 식당의 칼국수와 보쌈은 입소문이 났는지 찾는 사람이 많다. 인근 공주산성시장에는 현지인과 여행객이 모인다고 해서 찾았다.

◇공주를 방문한다면 공주산성시장을 찾는 것을 추천한다. 최근 인기를 얻고 있는 밤티를 비롯해 SNS에서 유명세를 타는 떡집 등 현지 문화를 제험하기에 안성맞춤인 공간이다. 사진=김세형

분주히 움직이는 사람을 쫓아 움직이다 보니 '밤티'를 구매한 곳과 최근 소셜네트워크서비스(SNS)에서 인기를 끌고 있다는 떡집과 마주했다. 평일 낮에도 북적북적하다. 공주 여행에 재미를 더하고 싶다면 밤티를 입고 여행을 해보는 것도 좋을 듯하다. 촌스럽다는 신조어인 '밤티'는 공주의 밤을 만나 공주를 대표하는 기념품이 됐다. 특히 밤티를 입고 거리를 걷는 순간 사람들의 시선을 한 몸에 받을 수 있는 것은 덤이다.

◇공주 마곡사는 지금 가을이 한창이다. 사진=김세형

공주의 마곡사는 지금 가을이 한창이다. 울긋불긋한 단풍과 함께 사찰을 감싸고 있는 듯한 계곡의 물소리가 정취를 더한다. 여기에 마곡사의 숨은 이야기는 가을 산사를 찾는 즐거움을 배가시킨다. 마곡사는 백제를 대표하는 절이지만, 신라 선덕여왕 9년(640년) 자장이 창건한 사찰이다.

◇마곡사는 세조가 찾은 절, 백범 김구이 일제의 눈을 피해 은신했던 곳 등 흥미로운 이야기가 함께 숨쉬고 있다. 마곡사 내 바위에 세겨진 글은 김구 선생의 친필로 알려져 있다. 사젠=김세형

창건 당시에는 30여 칸의 대사찰이었으나 현재는 대웅보전, 대광보전, 영산전, 사천왕문, 해탈문 등이 남아 있다. 단종을 몰아낸 세조가 김시습을 만나기 위해 찾은 절, 백범 김구 선생이 일제강점기에 세간의 눈을 피해 머물렀던 곳이기도 하다.

◇부여 백마강에서 바라본 낙화암. 삼천궁녀의 이야기를 담은 곳으로 가을 단풍이 아름 다운 곳으로 꼽힌다. 사진=김세형

'완성형 스토리' 부소산성 낙화암, 백제금동대향로

부여로 자리를 옮겨 찾은 곳은 부소산성이다. 부소산성은 백마강과 맞닿아 있다. 백제의 많은 이야기 중 빼놓을 수 없는 의자왕과 삼천궁녀의 스토리를 담고 있다는 얘기다. 사실이냐 아니냐를 두고 의견은 엇갈리지만 스토리가 갖고 있는 힘은 여행객을 사로잡기에 충분하다. 부소산 내에는 군창지, 낙화암, 백화정, 사자루, 삼충사, 서복사지, 영일루, 고란사 등 여러 유적과 유물이 산재해 있다. 모두 도보로 이용이 가능하며, 낙화암과 고란사는 배편을 이용해 볼 수도 있다.

◇국립부여박물관은 현재 공사중으로 방문객을 받고 있지 않지만, 백제금동대향로관이 별도로 운영되며 관람객을 마주한다. 단 하나의 유물이 넓은 공간을 채우고 있지만, 당시 뛰어난 세공 기술 자체는 모든 아쉬움을 압도한다. 사진=김세형

역사의 고장답게 국립부여박물관을 찾았다. 그러나 현재 공사 중으로 내부 관람은 불가능하다. 대신 백제금동대향로관이 별도로 운영돼 단 하나의 유물이 관람객을 맞이한다. 작은 향로 하나지만 백제의 세공 기술로 만들어진 다양한 이야기는 부여 여행의 감흥을 가득 채우기에 손색이 없다.

◇부여 백마강의 뱃놀이의 종착역에 5분여간 걷다보면 고린사를 만날 수 있다. 고린사 뒷편의 약수터의 물을 마시면 3년을 젊어진다는 얘기에 약수를 찾는 이들이 많다고 한다. 사진=지엔씨21

공주와 부여 여행의 숙소로는 공주한옥마을을 추천한다. 현대와 전통이 어우러진 공주한옥마을은 한국 전통 난방인 구들장 체험이 가능하다. 한옥마을에는 백제 문화를 체험하고 배울 수 있는 전통문화체험관과 도자기 및 한지 체험을 할 수 있는 공방이 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com