'보안 경고등 켜진 금융권'…전방위로 번지는 해킹 사고, 고객정보 보호 비상

◇이찬진 금융감독원장(왼쪽은 28일 오전 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 최근 금융권 전반으로 확산되고 있는 해킹 사고와 관련해 IT 보안 역량 강화에 나서 줄 것을 주문했다. 연합뉴스

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금융권의 보안망에 경고등이 켜졌다. 은행, 보험, 증권, 가상자산 거래소까지 해킹 사고가 잇따르고 있다. 개인정보 보호 등 보안 수준은 기업 신뢰도에 영향을 주는 요인인 만큼 보안망 관리 강화가 시급하다는 지적이 나온다. 금융당국은 현황 파악과 현장 점검에 착수하는 등 대책 마련에 나섰고, 금융권에서도 추가 피해를 막기 위해 보안망 관리·감독을 강화하고 있다.

28일 금융당국과 금융업계 등에 따르면 대신증권은 이날 고객 3만8490명의 개인·신용정보가 유출됐다고 밝혔다. 지난 17일 투자일임 비대면 증권계좌 개설 연계 서버에서 해커의 비정상적인 접근을 포착한 대신증권은 관련 IP를 차단하고 금융당국에 신고했다. 이후 개인(신용)정보 유출 여부를 확인하기 위해 금융보안원과 함께 침해 범위에 대한 정밀 조사도 벌였다. 지난 26일 기준 고객명, 이메일, 주소, 통신 ID, 은행명, 입·출금 계좌번호(암호화), 대신증권 종합계좌번호(암호화), 휴대전화번호(암호화) 등 총 8개 항목이 유출 대상에 포함됐다는 게 대신증권의 설명이다. 다만 현재까지 개인정보 유출에 따른 고객의 2차 피해는 발생하지 않았다고 전했다.

대신증권은 정보 유출 재발 방지를 위해 해당 서버의 접근 통제와 이상 징후 탐지·차단 체계를 한층 강화하고, 외부 연계 시스템의 보안 취약점 점검도 강화해 나갈 방침이다. 진승욱 대신증권 대표는 "개인(신용)정보 유출을 엄중하게 받아들이고 있으며, 고객 여러분께 깊이 사과드린다"며 "고객 보호와 재발 방지에 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다"고 밝혔다.

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미래에셋자산운용도 이날 해킹 사고가 발생한 사실을 알렸다. 최근 일부 웹 시스템에서 외부 인터넷 주소(IP)의 비정상적인 접근을 확인해 접근 경로를 차단했다는 것이다. 현재까지 실제 침해 범위와 고객 또는 임직원 정보 유출 여부 등 구체적인 피해 상황은 확인되지 않은 상태다. 다만 고객 대상 서비스는 침해 범위에 포함되지 않은 만큼 민감한 개인정보 유출이나 금전적 피해는 없는 상황이라고 밝혔다. 미래에셋자산운용은 해킹 사고 인지 직후 규제당국에 보고했고, 현재 외부 보안 전문기관과 함께 사고 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

디지털자산 거래소 빗썸은 지난 27일 해킹 사고로 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 28일 밝혔다. 사내 모바일 그룹웨어 시스템에서 외부 비인가자의 비정상적인 접근이 있었다는 게 골자다. 빗썸은 해당 시스템이 임직원이 휴대전화를 통해 사내 업무 기능을 이용하는 용도로 사용되는 만큼 회원 개인정보 유출은 없었던 것으로 보고 있다. 다만 만일의 상황에 대비해 회원 정보가 포함됐을 가능성도 열어두고 정확한 유출 규모를 파악 중이다. 빗썸은 해킹 사고 인지 직후 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회 등에 신고를 마친 상태다.

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금융당국은 최근 은행권과 보험권에 이어 증권사와 가상자산 거래소 등으로 해킹 피해가 확산하는 만큼 금융권 전반의 보안 시스템 강화를 주문하고 나섰다.

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이찬진 금융감독원장은 28일 오전 8개 은행지주 이사회 의장 정례 간담회에서 정보기술(IT) 보안 강화를 당부했다. 이 원장은 "인공지능(AI)이 해킹 수단으로 활용되면서 보안 취약점이 쉽게 탐지되고 동시다발적 공격이 상시화될 것"이라며 "IT 보안은 고객의 재산과 정보를 보호하고 금융 신뢰를 위한 핵심 업무라는 인식하에 이사회가 IT 보안 역량 제고를 위해 앞장서 달라"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com