"승객들이 공중으로 튕겨 나갔다"…드러난 스페인 열차 참사 원인

사진출처=AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인에서 고속열차 두 대가 충돌해 최소 68명이 숨지고 100여 명이 다치는 대형 철도 참사가 발생했다.

열차 안전시스템에 컴퓨터 오류가 발생한 뒤 정지 신호가 켜진 구간에서 열차 운행을 재개하도록 한 관제 판단이 사고에 영향을 미쳤을 가능성이 제기됐다.

CNN 등 외신들에 따르면 사고는 28일(현지시각) 오전 스페인 톨레도주 우르다 인근 마드리드~세비야 고속철도 노선에서 발생했다. 스페인 국영 철도회사 렌페가 운행하는 고속열차가 선로에 멈춰 있던 민간 철도회사 이리오의 열차를 뒤에서 들이받았다.

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현지 당국이 발표한 잠정 집계에 따르면 렌페 열차 승객 24명과 이리오 열차 승객 44명 등 최소 68명이 사망했다. 부상자도 100명을 넘은 것으로 전해졌다. 한국인 10명도 두 열차에 탑승했다가 사고를 당했으며, 이 가운데 2명이 다쳐 치료를 받은 것으로 전해진다.

사고 당시 두 열차에는 수백 명의 승객이 타고 있었다. 충돌 충격으로 일부 객차가 탈선했고, 객차 여러 량이 선로 옆으로 기울거나 비탈 아래로 떨어졌다.

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사고 원인으로는 열차 안전시스템의 장애와 관제 과정에서의 판단 착오 가능성이 거론되고 있다.

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오스카르 푸엔테 스페인 교통부 장관은 사고 구간 약 63㎞에서 열차 운행을 관리하는 안전시스템에 컴퓨터 오류가 발생했다고 밝혔다. 시스템 장애로 해당 구간의 열차들이 자동으로 멈춰 섰고, 이후 철도 기반시설을 관리하는 국영기업 아디프가 수동으로 운행 통제에 나섰다는 설명이다.

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문제는 운행 재개 과정에서 발생했다. 푸엔테 장관에 따르면 관제 측은 정지 신호가 켜져 있는 상황에서도 렌페 열차에 남쪽 방향으로 운행을 계속하도록 허가했다. 이 과정에서 속도 제한도 제대로 적용되지 않은 것으로 전해졌다.

이후 렌페 열차는 시속 약 200㎞로 달리다가 정차 중이던 이리오 열차와 충돌한 것으로 추정된다.

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푸엔테 장관은 정지 신호가 있었는데도 열차 운행이 허가된 상황을 두고 "설명하기 어려운 상황"이라고 밝혔다. 당국은 안전시스템의 고장 경위와 관제 지시가 내려진 과정, 관련 규정이 제대로 지켜졌는지 등을 조사할 방침이다.

생존자들은 충돌 당시 객차 내부가 순식간에 아수라장으로 변했다고 전했다. 한 여성 승객은 일부 객차에서 불이 나거나 승객들이 잔해에 갇힌 채 구조를 기다리고 있었다고 말했다. 심하게 파손된 객차 안에서는 사람들이 잔해 아래에 깔려 있었다고도 증언했다.

20대 승객은 사고 당시 잠을 자고 있다가 앞좌석에 부딪혔다고 말했다. 그는 얼굴과 다리를 다쳤지만 자신보다 더 큰 도움이 필요한 사람들이 있다고 전했다.

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또다른 승객은 사고 직전 열차가 약 20분간 멈춰 있었다고 밝혔다. 열차 안에서는 선로 정체가 있다는 안내 방송이 나왔고, 다시 출발한 지 3분도 채 되지 않아 충돌이 발생했다는 설명이다. 그는 승객들이 공중으로 튕겨 나가는 등 참혹한 상황이었다고 말했다.

한편 이번 사고는 스페인 철도의 안전관리 체계에 대한 우려를 다시 불러일으켰다. 지난 1월에도 남부 코르도바주 아다무스 인근에서 열차 탈선 사고가 발생해 40명 넘게 숨졌다. 당시에는 선로 파손으로 열차가 탈선한 뒤 인접 선로로 넘어가면서 충돌이 발생한 것으로 알려졌다. 바르셀로나 인근에서도 통근열차 사고로 기관사가 숨지고 승객들이 다치는 사고가 발생했다.

스페인 당국은 이번 사고의 정확한 원인과 책임 소재를 규명하기 위한 조사에 착수했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com