정종진 독주냐 임채빈 설욕이냐…경륜 32주년 대상경륜 내달 6일 개막

광명스피돔에서 특선급 선수들이 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 최강자 정종진(20기·SS·김포)과 임채빈(25기·SS·수성)이 연말 그랑프리를 앞두고 다시 맞붙는다. 올해 상대 전적에서 정종진이 6승 1패로 앞선 가운데 임채빈이 설욕할지 관심이 쏠린다.

경륜경정총괄본부에 따르면 '경륜 개장 32주년 기념 대상경륜'이 오는 11월 6일부터 8일까지 광명스피돔에서 열린다. 선발·우수·특선급 주요 선수들이 출전하는 이번 대회는 연말 그랑프리의 전초전이다.

정종진은 올해 임채빈과 일곱 차례 대결해 여섯 차례 승리했다. 광명스피돔에서 열린 대상경륜 네 차례도 모두 제패했다. 지난해에 이어 이번에도 우승하면 대회 2연패를 달성한다.

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정종진(20기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

임채빈(25기, SS, 수성) 사진제공=국민체육진흥공단

임채빈에게는 반격의 기회다. 수성팀 동료들의 지원으로 유리한 흐름을 만들고도 결승선 부근에서 정종진의 추입에 역전을 허용한 경우가 적지 않았다. 지난 8월 창원 특별경륜에서는 임채빈이 승리했지만 정종진도 막판까지 거세게 추격했다.

이번에도 임채빈이 선행 선수를 활용해 정종진을 후미에 두는 전략을 펼칠 가능성이 있다. 설욕에 성공한다면 그랑프리를 앞둔 경쟁 구도에도 변화가 예상된다.

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양강 구도를 위협할 복병은 성낙송(21기·S1·창원 상남)과 공태민(24기·SS·김포)이다. 성낙송은 올해 1월 3일과 6월 13일 정종진을 추입으로 제압했고, 3월 1일에는 임채빈에게도 승리했다. 지난 18일 광명 특선급 결승에서는 류재열(19기·SS·수성)과 양승원(22기·S1·청주)을 따돌리며 시즌 첫 특선급 결승 우승을 차지했다. 결승에서 협공할 선수를 확보한다면 우승 경쟁을 흔들 수 있다는 평가다.

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공태민 역시 변수다. 두 강자를 상대로 적극적인 승부에서는 아쉬움을 남겼지만 돌발 상황에 빠르게 대응하는 능력이 강점이다. 두 선수의 견제가 치열해질수록 기회를 잡을 가능성이 있다.

성낙송(21기, A1, 창원 상남) 사진제공=국민체육진흥공단

공태민(24기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

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선발급과 우수급에서는 혼전이 예상된다. 선발급은 30기 신인들이 우수급으로 승급하면서 기존 강자들의 경쟁이 치열해질 전망이다. 지난 9월 대상경륜에서 1·2위를 차지한 심상훈(24기·B1·창원 상남)과 박훈재(11기·B1·광주), 지난 18일 선발급 결승 우승자 오진우(11기·B1·의정부)가 주요 후보로 거론된다. 정태양, 성용환, 장지웅, 이동근, 엄지용 등도 정상에 도전한다.

우수급에서는 세종팀 김관희(23기·A1·세종)와 김환윤(23기·A1·세종)의 협공이 주목된다. 두 선수는 지난 9월 대상경륜에서 나란히 입상했다. 현지운, 왕지현, 김용규, 강민성, 이차현, 윤현구, 김원진 등도 우승 경쟁에 가세할 전망이다.

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초반 위치 선점과 팀 간 협공, 막판 승부 시점이 주요 변수가 될 전망이다. 예상지 경륜박사 박진수 팀장은 "특선급은 정종진과 임채빈의 대결 그리고 성낙송의 활약 여부가 주목할 만한 관전 요소"라며 "선발급과 우수급은 누구도 우승을 장담하기 어렵다. 편성과 경기 흐름에 따라 경기 결과가 전혀 달라질 수 있는 만큼 예선부터 결승까지 치열한 승부가 연이을 것으로 보인다"고 전망했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com