비만치료제 열풍 속 주목…5년 생존율 17% '췌장암', 경고 신호는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 '위고비'와 '마운자로' 등 비만치료제의 열풍으로 췌장 건강에 대한 관심이 높아지고 있지만, 국내 췌장암 환자의 5년 생존율은 여전히 17% 수준에 머무는 것으로 나타났다. 특히 초기 증상이 거의 없고 일반 검진으로 발견이 어려워 진단 당시 절반 가까이가 이미 타 장기로 전이된 상태인 만큼, 원인 모를 체중 감소나 황달 등 몸이 보내는 초기 경고 신호를 놓치지 않는 것이 무엇보다 중요하다.

보건복지부와 중앙암등록본부의 국가암등록통계에 따르면 국내 췌장암 신규 발생자는 9748명으로 전체 암 발생의 3.4%를 차지했다. 진단자의 5년 상대생존율은 17.0%로, 전체 암의 73.7%에 비해 현저히 낮았다. 특히 병기 정보가 확인된 췌장암 환자의 48.5%는 진단 당시 이미 다른 장기로 암이 전이된 상태였던 것으로 나타났다. 이는 췌장암이 조기에 발견되기 어려운 질환임을 보여준다.

췌장암의 대부분은 췌관을 이루는 세포에서 발생하는 췌관선암으로, 초기에는 특별한 증상이 없는 경우가 많다. 췌장이 위장과 십이지장 등 다른 장기에 둘러싸여 있어 일반적인 복부 초음파 검사로 전체를 관찰하기 어렵고, 증상이 나타나더라도 소화불량이나 복통 등 흔한 소화기 질환과 유사해 발견이 늦어지기도 한다. 특히 진단 당시 주변 주요 혈관을 침범하거나 다른 장기로 전이된 경우에는 수술적 치료가 어려워질 수 있어 주의가 필요하다.

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대표적인 증상은 원인을 알 수 없는 체중 감소와 지속적인 복통, 황달, 식욕 저하 등이다. 특별한 식이 조절 없이 체중이 줄거나 명치 부근의 통증이 등으로 퍼지는 경우, 눈 흰자위와 피부가 노랗게 변하고 소변 색이 짙어지는 경우에는 원인을 확인해야 한다. 특히 중장년층에서 갑작스럽게 당뇨병이 발생하면서 체중 감소가 동반되는 경우에도 주의가 필요하다. 다만 이러한 증상은 다른 질환에서도 나타날 수 있으므로, 황달이 새로 생기거나 체중 감소가 지속되면 신속히 진료받아야 하며, 그 밖의 증상도 원인을 확인해야 한다.

췌장암의 주요 위험요인으로는 흡연, 비만, 당뇨병, 만성 췌장염, 가족력 등이 꼽힌다. 특히 흡연은 생활습관 개선을 통해 줄일 수 있는 대표적인 위험요인이다. 또한 부모나 형제자매 등 가까운 가족 중 췌장암 환자가 여러 명 있거나 50세 이전의 췌장암 가족력, 특정 유전자 변이가 확인된 경우에는 췌장암 발생 위험이 높아질 수 있다. 따라서 개인의 위험요인을 파악하고 금연과 적정 체중 유지, 만성질환 관리 등을 실천하는 것이 중요하다.

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췌장암은 일반적인 건강검진만으로는 조기 발견이 어려울 수 있다. 췌장암이 의심되는 경우에는 조영증강 CT, MRI, 내시경초음파 등을 통해 종양의 유무와 위치, 주변 조직 침범 여부 등을 확인한다. 특히 내시경초음파는 작은 병변을 자세히 관찰하고 필요한 경우 조직검사를 시행하는 데 활용된다. 다만 증상이 없고 평균적인 위험도를 가진 일반인에게 정기적인 췌장암 선별검사는 권고되지 않으며, 가족력이나 유전적 요인 등으로 위험이 높은 경우 전문의 상담을 통해 검사 방법과 주기를 결정하는 것이 바람직하다.

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치료는 암의 진행 정도와 환자의 상태에 따라 달라진다. 조기에 발견해 수술이 가능한 경우에는 종양을 제거하는 수술이 완치를 기대할 수 있는 중요한 치료 방법이며, 필요에 따라 수술 전 항암치료 혹은 수술 후 보조항암치료를 병행한다. 수술이 어려운 경우에도 고식적 항암치료를 통해 질환의 진행을 억제하고, 일부 환자에서는 유전자 검사 결과에 따른 맞춤형 치료를 고려할 수 있다. 무엇보다 자신의 위험요인을 관리하고 이상 증상이 나타났을 때 적절한 시기에 진료받는 것이 중요하다.

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고려대학교 안암병원 소화기내과 이재민 교수는 "췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 어렵고, 진단 시점에 따라 치료 가능성도 크게 달라질 수 있다"며 "원인 모를 체중 감소나 황달, 지속적인 상복부 통증 등 평소와 다른 증상이 나타난다면 이를 가볍게 여기지 말고 정확한 원인을 확인해야 한다"고 설명했다. 이어 "췌장암의 주요 증상과 위험요인을 이해하고, 특히 가족력 등 고위험요인이 있는 경우 전문의와 상담해 적절한 관리 계획을 세우는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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