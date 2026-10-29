글로벌 프리미엄 생수 시장 확대…제주삼다수, '선택과 집중'으로 해외시장 공략

◇제주삼다수 생산과정. 사진제공=제주삼다수

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세계 프리미엄 생수 시장이 확대되고 있는 가운데, 제주삼다수가 품질 경쟁력을 바탕으로 해외시장 공략에 나선다.

시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 프리미엄 생수 시장은 2025년 235억 달러에서 2033년 422억 달러로 성장할 것으로 전망된다. 제주삼다수는 원산지와 물맛을 중시하는 시장 흐름에 맞춰 제주 청정 원수 고유의 특성을 앞세워 새로운 성장동력을 찾는다는 계획이다.

올해 블라인드 심사로 진행된 국제식음료품평회(ITI)에서 9년 연속 최고 등급인 '3스타'를 받은 제주삼다수는 한라산 해발 1450m 이상 고지대에 내린 빗물이 화산암반층을 따라 자연 여과된 지하수를 단일 수원지에서 취수해 생산한다. 지난해 고려대학교 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 약 18년으로 추정했던 지하수의 평균 체류시간을 약 31년으로 재산정한 연구 결과는 국제 수자원 학술지 'Journal of Hydrology'에 게재된 바 있다.

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지난 9월 취임한 김도영 제주특별자치도개발공사 사장은 '제2의 창업'을 경영 화두로 제시하고 수출 확대를 주요 과제로 꼽았다. 한라산 단일 수원지에서 시작되는 품질 경쟁력에 '제주'라는 지역 브랜드 자산을 더해 해외 소비자에게 다가간다는 구상이다. 여기에 3년 내 연간 수출 물량을 10만 톤까지 늘리는 것을 목표로 제시했다.

◇제주삼다수 무라벨 제품. 사진제공=제주삼다수

해외시장에서는 '선택과 집중' 전략을 택한다. 중국과 미국, 중동 등을 후보로 현지 유통 파트너와 시장성 및 경쟁 환경을 분석하고, 역량을 집중할 핵심 시장을 압축해 나갈 계획이다.

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중국은 시장 규모가 크고 온라인 유통이 발달한 만큼 오프라인보다 온라인을 중심으로 접근한다. 올해 징둥닷컴에 제주삼다수 전용 브랜드관을 열었으며, 현지 소비자 반응과 판매 데이터를 살펴 향후 확대 방향을 정할 예정이다. 미국에서는 뉴욕·뉴저지 등 동부 지역으로 판매 기반을 넓히며 기존 한인·아시안 소비자를 넘어 현지 소비자와의 접점을 확대한다.

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해외 소비자에게 제주 물의 가치를 알리기 위한 브랜드 전략도 검토하고 있다. K-컬처와 맞물린 '제주'의 인지도가 해외에서 높다는 점에 주목해 '제주' 브랜드를 활용한 수출용 제품 개발을 살펴보는 한편, 생산 가능성과 설비 투자 규모, 마케팅 전략을 종합적으로 검토해 구체적인 방향을 정할 계획이다.

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김도영 제주개발공사 사장은 "국내 소비자의 오랜 사랑을 받아온 제주삼다수가 이제는 한국을 대표하는 물로 세계 시장에 나설 때"라며 "서두르기보다 시장마다 맞는 방식을 찾아, 제주의 물이 세계 어디에서나 통할 수 있다는 걸 증명해 보이겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com