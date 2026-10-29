"AI로 복권 번호 골라 10억원 당첨"…온라인 사연 사실일까?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI)이 골라 준 번호로 10억원이 넘는 복권에 당첨된 중국 남성의 사연이 전해져 화제다.

중화망 등 중국 매체들에 따르면 산시성 시안시에 사는 남성 A가 AI로 조합한 번호를 선택, 508만 위안(약 10억원)짜리 복권에 당첨됐다는 소식이 온라인에서 확산되고 있다.

남성은 80개 숫자 가운데 AI에게 20개를 먼저 추리도록 한 뒤 과거 당첨 번호를 참고해 연속 번호와 중복 번호 등을 조정하고 최종 번호를 만들었다고 한다.

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약 2개월간 이런 방식으로 복권을 구입했는데, 최근 10개 번호가 적중해 508만 위안의 당첨금을 받은 것으로 전해진다.

당첨금은 은행과 지인에게 진 빚을 갚는 데 우선 사용하고 나머지는 가족의 비상자금으로 남겨둘 계획이라는 내용도 온라인 게시글에 담겼다.

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하지만 현재까지 해당 남성의 신원과 AI 프로그램 제작 여부, 실제 당첨 경위 등은 명확히 확인되지는 않았다.

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AI가 복권 당첨 번호를 예측할 수 있다는 주장에 대해 우려를 나타내는 지적도 나오고 있다.

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중국 매체 온저우뉴스는 2025년 AI로 복권 번호를 고르는 방식의 실효성을 점검한 보도에서, AI 추천 번호로 소액 당첨을 거둔 사례가 있더라도 이를 당첨 번호 예측 능력의 증거로 볼 수 없다고 전했다. 중국 스포츠복권 측도 AI를 이용한 번호 선택은 자동 번호 선택과 당첨 확률이 다를 바 없다고 강조했다.

아울러 'AI 당첨 예측'을 내세워 유료 프로그램이나 고액의 분석 서비스를 판매하는 경우는 더욱 신중해야 한다는 지적도 있다.

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현지 네티즌들도 "우연히 당첨된 것이지 AI를 맹신해서는 안 된다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com