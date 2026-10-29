대학수학능력시험 '성큼'…농심, '너구링 응원 이벤트' 진행

◇'정답의 상징 너구링 응원 이벤트'. 이미지 제공=농심

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대학수학능력시험을 앞두고 농심이 고등학교에 너구링 스낵을 깜짝 선물하는 '정답의 상징 너구링 응원 이벤트'를 진행한다.

인기 라면 너구리와 스낵 양파링을 결합한 '너구링'은 소비자들이 직접 만들어 즐기던 모디슈머 레시피에서 아이디어를 얻었다.

이번 이벤트는 스낵 '너구링'의 둥근 형태와 붉은색 시즈닝이 정답을 표시하는 빨간 동그라미를 연상시킨다는 점에서 착안해, 수험생들의 좋은 성적을 기원하기 위해 기획됐다.

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농심 공식 인스타그램 게시물에 자신이 응원하는 고등학교를 댓글로 남기면 참가할 수 있다. 농심은 응원 댓글이 많은 상위 3개 고등학교에 너구링 20박스를 전달한다. 오는 11월 1일까지 진행되는 이번 이벤트는 수험생뿐 아니라 누구나 참여할 수 있다.

또한, 농심은 10월 29일부터 11월 1일까지 나흘간 서울 양재 aT센터에서 열리는 '제2회 운세박람회'에서도 너구링 응원 이벤트를 진행한다. 온라인 셀렉트 숍 29CM와 손잡고, 29CM 부스를 방문해 SNS에 인증을 남긴 관람객 총 1000명에게 시험 전 행운을 기원하는 의미로 너구링 1봉을 선물할 예정이다.

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농심 관계자는 "대학수학능력시험을 앞둔 수험생들의 긴장을 조금이나마 덜어주고 응원의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 기획했다"며, "정답의 상징인 너구링과 함께 수험생들이 다가오는 수능에서 좋은 결과를 얻길 바란다"라고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com