MG새마을금고 지역희망나눔재단, 'MG 안심박스 지원사업' 진행…1200명에 여성 위생용품·지원금 전달

◇MG새마을금고. 이미지 제공=새마을금고중앙회

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MG새마을금고 지역희망나눔재단이 국제개발협력NGO 지파운데이션과 함께 'MG 안심박스 지원사업'에 나섰다. 여성 아동·청소년의 위생용품 관련 경제적 부담을 덜고 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 하기 위한 사업이다.

지원 대상자 1200명에게는 6개월분의 여성 위생용품과 성장단계 및 개인별 필요를 고려해 속옷을 직접 구매할 수 있는 지원금을 담은 2억 1000만원 규모의 안심박스가 지난달 전달됐다. 일률적인 물품 지원에서 나아가 대상자가 자신의 신체와 취향에 맞는 제품을 직접 선택할 수 있도록 해 아동 청소년의 자기결정권을 존중하고 지원의 실효성을 높였다는 설명이다. 또한 박스와 내부 파우치는 밍밍시 작가의 재능기부로 제작됐으며, 따뜻한 마음을 담은 디자인으로 지원의 의미를 더했다.

김인 새마을금고 재단 이사장은 "필요한 물품을 제공하는 것을 넘어 아동·청소년이 필요한 것을 스스로 결정하며 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "앞으로도 이웃의 다양한 필요를 살피고 일상에 긍정적인 변화를 더할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com