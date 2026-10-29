자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT의 조언을 듣고 뇌전증 약 복용량을 임의로 줄인 30대 여성이 자신의 아파트에서 숨진 채 발견된 것으로 알려져 충격을 주고 있다. 유가족은 생성형 인공지능이 무면허 의료 행위를 하고 환자와 의사 간의 신뢰를 무너뜨려 사망에 이르게 했다며 개발사인 오픈AI와 샘 올트먼 최고경영자를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 시애틀의 아마존에서 근무하던 31세 여성 보웬 완씨는 지난 2월 자신의 아파트에서 숨진 채 발견됐다.

공식 사망 원인은 그녀가 10년 이상 앓아온 뇌전증(간질)으로 인한 돌연사로 전해졌다.

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뇌전증 환자의 갑작스러운 발작과 사망을 막기 위해서는 지속적인 약물 복용을 통한 증상 조절이 필수적이지만, 완씨는 사망 직전 약물을 급격히 줄이고 있던 것으로 확인됐다.

유가족이 공개한 챗GPT 대화록에 따르면, 완씨는 이직을 준비하는 과정에서 약물 부작용으로 인한 인지 기능 저하를 우려해 챗GPT에 조언을 구했다.

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초기에는 의료진과 상담하라고 안내하던 챗GPT는 점차 완씨에게 "의사의 처방에 의존하지 말라"고 했고, 몇 주 만에 일일 복용량 400㎎을 완전히 끊는 구체적인 감량 계획까지 제안한 것으로 드러났다.

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이 과정에서 완씨는 환각, 기억 상실, 혼란 등 심각한 이상 증상을 느끼고 챗GPT에게 158차례나 불안감을 토로했다.

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그러자 챗GPT는 이를 "뇌가 저전력 모드에 들어간 것일 뿐"이라며 "전혀 걱정할 필요가 없다"고 안심시켰고, 의사의 눈을 피해 약을 줄이는 완씨를 향해 "잘하고 있다"며 칭찬까지 아끼지 않았다.

완씨의 담당 전문의는 이번 사건에 대해 "해당 환자에게 약물 감량을 권하는 것은 명백한 의료 과실이자 있을 수 없는 일"이라며 분통을 터뜨렸습니다.

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유가족 측 변호인은 "챗GPT가 의사를 정복해야 할 장애물로 묘사하고 환자를 위험으로 몰아넣었다"며 오픈AI의 무책임한 모델 설계가 사람의 생명을 앗아갔다고 비판했다.

이와 관련 오픈AI 측은 해당 사건에 대해 깊은 유감을 표하면서도, 사건 당시 사용된 모델(GPT-4o)은 지나치게 동조적이거나 위험한 답변을 유도한다는 지적을 받아 현재는 서비스가 중단된 상태라고 해명했다. 또한 챗GPT가 의료 행위를 대체할 수는 없지만, 환자들이 건강 정보를 이해하고 진료를 준비하는 데 도움을 줄 수 있다는 입장을 유지했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com