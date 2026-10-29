[경마] 한국마사회, 말발굽 관리 전문가 양성 '장제캠프' 참가자 모집

말의 발굽을 관리하는 전문 직업인 양제사의 업무를 직접 경험할 수 있는 장제캠프가 열린다. 장제캠프 참가자들이 편자가 만들어 지는 과정을 관심있게 살펴보고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 말의 발굽을 관리하는 전문 직업인 장제사의 업무를 직접 경험할 수 있는 '장제캠프' 참가자를 모집한다.

한국마사회는 장제 기술에 대한 이해를 높이고 말산업 분야의 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 올해 네 번째 장제캠프를 운영한다고 29일 밝혔다.

장제사는 말의 발굽 상태에 맞춰 편자를 만들고 부착하는 전문 기술인이다. 말의 건강과 운동능력 유지에 중요한 역할을 하며, 발굽을 다듬는 기술뿐 아니라 말의 신체 구조와 움직임에 대한 지식도 갖춰야 한다.

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이번 캠프는 일반인에게 익숙하지 않은 장제 분야를 소개하고 실제 작업 과정을 경험할 수 있도록 이론과 실습을 함께 진행한다. 참가자들은 장제학과 말 해부·생리, 말 관련 법규 등을 배우고 장제 작업과 편자 제작 실습에 참여한다. 말 동물병원을 방문해 말의 건강관리 현장을 살펴보는 프로그램도 마련됐다.

신청 대상은 17세 이상 대한민국 국민이다. 접수는 11월 1일부터 11일 오전 10시까지 진행되며, 참가 희망자는 필요한 서류를 준비해 이메일로 제출하면 된다. 구체적인 모집 요강과 제출 서류 등은 말산업정보포털 호스피아에서 확인할 수 있다.

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교육비는 전액 무료이며 실습에 필요한 교보재도 제공된다. 다만 안전한 실습을 위해 참가자가 안전화와 보안경 등 개인 보호구를 직접 준비하고 상해보험에 가입해야 한다.

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한국마사회 전형선 말보건처장은 "장제는 말의 건강한 움직임을 뒷받침하는 필수적인 전문 기술"이라며 "이번 캠프가 장제사의 역할과 가치를 직접 경험하고 말산업의 다양한 진로 가능성을 발견하는 뜻깊은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com