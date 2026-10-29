[경마] 한국마사회, 고교생 아이디어로 개발한 말 관리 장치 특허 무상 이전

지재처 제15기 IP 마이스터 프로그램에서 중소벤처기업부장관상을 수상한 홀스크럽 장치. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 고등학생의 아이디어를 바탕으로 개발한 말 관리 장치 특허를 창업·중소기업에 무료로 이전한다. 기술을 넘겨받은 기업에는 시제품 제작과 현장 적용을 위한 지원도 제공한다.

한국마사회는 인천금융고등학교 학생이 제안한 '홀스크럽(HorScrub)' 아이디어를 특허로 등록하고, 이를 사업화할 기업을 오는 11월 8일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

이번에 이전하는 특허는 '말 특화형 관리 장치'다. 하나의 장치로 말의 몸을 식히는 냉각 기능과 털·피부 관리, 간식 제공, 향기 공급 등을 수행할 수 있도록 고안됐다. 발판을 밟으면 바람이 나오는 수동 송풍 방식에 브러시 기능을 결합한 것이 특징이다.

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해당 기술은 인천금융고 학생이 구상한 홀스크럽에서 출발했다. 한국마사회는 지식재산처의 제15기 IP 마이스터 프로그램을 통해 아이디어를 이전받아 특허 출원을 추진했으며, 올해 등록을 마쳤다.

기술이전 대상은 해당 특허를 제품이나 서비스로 사업화하려는 창업기업과 중소기업이다. 참여 기업은 국가지식재산거래플랫폼 'IP-Market' 홈페이지의 '미활용 나눔특허' 페이지에서 11월 8일까지 신청할 수 있다.

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선정된 기업에는 특허권 전체를 무상으로 양도한다. 특히 창업기업에는 기술사업화 과정에서 우대 지원을 제공할 예정이다.

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특허 이전 이후의 지원도 마련됐다. 한국마사회는 시제품 제작과 현장 적용을 위한 실증 과정에 필요한 컨설팅과 관련 비용을 지원한다. 지원 범위와 절차는 기업이 제출한 기술 활용 계획과 사업화 가능성 등을 검토해 별도로 협의한다.

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이번 사업은 학생이 제안한 아이디어를 공공기관이 특허로 등록하고, 민간기업이 이를 실제 제품으로 개발할 수 있도록 연결하는 협력 모델이다. 한국마사회는 학생들의 창의적인 아이디어와 공공기관의 지식재산 지원 역량, 창업기업의 사업화 능력을 연계하는 사업을 확대할 계획이다.

한국마사회 말산업연구소 관계자는 "학생의 아이디어가 특허에서 멈추지 않고 실제 기업의 제품으로 이어진다는 데 의미가 있다"며 "직업계고 인재 육성과 창업기업 성장, 공공 지식재산 활용이 함께 가는 말산업 오픈이노베이션의 대표 사례로 만들어 가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com