[경마] 일본 출신 코지 기수, 한국경마 통산 100승…서울 다승 선두 질주

코지 기수가 지난 25일 서울 제4경주에서 100승 달성에 성공했다. 사진제공=한국마사회

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일본 출신 코지(31·본명 아사노 카즈야) 기수가 한국경마 무대에서 통산 100승을 달성했다. 올해 서울경마 다승 순위에서도 선두를 달리고 있는 코지는 한국 진출 약 2년 2개월 만에 세 자릿수 승수를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.

29일 한국마사회에 따르면 코지는 지난 25일 렛츠런파크 서울 제4경주에서 '마음하나'(마주 우태율·조교사 최용건)에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이 우승으로 한국경마 통산 100승을 달성했다.

이날 코지는 하루에만 세 차례 우승했다. 제1경주에서 '백호의울림'과 함께 첫 승을 거둔 뒤 제3경주에서는 '핫피버'에 올라 다시 정상에 올랐다. 이어 제4경주에서 '마음하나'와 호흡을 맞춰 세 번째 승리를 추가하며 통산 100승을 완성했다.

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1995년생인 코지는 일본 국적이지만 기수 생활은 뉴질랜드에서 시작했다. 한국에 오기 전 약 3년 동안 뉴질랜드에서 1937차례 경주에 출전하며 실전 경험을 쌓았다. 이후 부산경남에서 활동 중인 일본 출신 다나카 기수의 권유를 받아 2024년 8월 한국 경마에 진출했다.

한국과 뉴질랜드는 경주 환경에도 차이가 있다. 뉴질랜드는 잔디주로가 중심인 반면 한국은 모래주로를 주로 사용한다. 코지는 이 같은 차이에도 빠르게 적응하며 국내 무대에서 경쟁력을 갖췄다. 뉴질랜드에서 축적한 경주 경험과 노련한 경기 운영 능력이 한국에서도 성과로 이어졌다는 평가다.

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올해는 지난해보다 한층 높은 성적을 기록하고 있다. 지난해 23승을 거뒀던 코지는 올해 들어서만 60승을 추가하며 서울경마 다승 순위 1위에 올라 있다. 올해 승률은 17%대로 통산 승률 14.2%를 웃돌고 있다. 승수뿐 아니라 승률에서도 향상된 경기력을 보여주고 있는 셈이다.

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한국 무대 데뷔 이후 약 2년 2개월 만에 100승을 달성한 코지는 이제 시즌 다승왕에 도전한다. 현재 서울경마 다승 선두를 달리고 있는 만큼 남은 시즌 순위를 지켜낼 수 있을지가 주목된다.

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코지는 100승 달성 직후 "이렇게 빨리 좋은 성과를 거둘 줄은 몰랐다. 오늘은 말들도 자신감 있게 잘 뛰어줬고, 출발부터 경주 운영까지 모든 것이 순조로웠다"고 말했다.

이어 "올 시즌 다승 1위에 올라 있을 것이라고는 생각하지 못했는데, 모든 마방 관계자분들과 함께 만들어낸 훌륭한 결과라고 생각한다. 앞으로도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com