[경마] 한국마사회, 과천 다문화가족 41명 초청…말산업 체험 행사 개최

한국마사회가 다문화가족을 대상으로 말산업 체험 프로그램을 운영했다. 참가자들이 장제에 대한 설명을 듣고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 과천 지역 다문화가족을 초청해 말산업을 직접 경험할 수 있는 문화체험 행사를 진행했다.

한국마사회는 지난 24일 렛츠런파크 서울에서 과천시에 거주하는 다문화가족 41명을 대상으로 말산업 체험 프로그램을 운영했다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 다문화가족의 문화·여가 활동 기회를 넓히고 가족 간 유대감과 지역주민 사이의 교류를 높이기 위해 마련됐다. 지난 3월 한국마사회와 과천시가족센터가 체결한 지역 공동체 활성화 업무협약에 따라 추진됐다.

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행사에는 일본과 필리핀, 영국 등 다양한 문화적 배경을 가진 가족들이 참여했다. 참가자들은 렛츠런파크 서울의 승용마방과 말 동물병원을 방문해 말산업 관련 시설을 둘러보고 체험 활동을 진행했다.

승용마방에서는 대형 말 품종인 샤이어와 몸집이 작은 셔틀랜드포니에게 직접 당근을 주며 말과 교감하는 시간을 가졌다. 이어 말 동물병원에서는 경주마의 건강을 관리하는 시설을 견학하며 말산업의 다양한 업무와 운영 환경을 살펴봤다.

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한국마사회는 이 같은 체험 프로그램을 통해 지역주민의 문화·여가 활동을 지원하고 있다. 올해 하반기에만 과천시민 83가족, 총 268명을 초청했으며 다문화가정 청년들을 대상으로 직무탐방 프로그램도 운영하고 있다.

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한국마사회 관계자는 "다문화가족들이 가족과 함께 소중한 추억을 만들고, 서로 다른 문화적 배경을 가진 지역주민들이 자연스럽게 어울리는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 다양한 구성원들이 문화·여가 활동에서 소외되지 않도록 폭넓은 체험 기회를 제공하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com