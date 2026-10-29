[경마] 한국마사회, 호주 멜버른컵 11월 3일 국내 생중계…세계 경마 축제 안방서 즐긴다

11월 3일 KBSN SPORTS 채널에서 방송되는 호주 맬베른컵 홍보 포스터. 사진제공=한국마사회

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호주를 대표하는 세계적인 경마대회 '멜버른컵(Melbourne Cup)'이 국내 시청자들을 찾아온다. 올해로 166회를 맞은 멜버른컵은 경마와 패션, 문화행사가 어우러진 호주의 대표 축제로, 한국마사회가 지난해에 이어 2년 연속 국내 생중계에 나선다.

한국마사회는 오는 11월 3일 낮 12시 5분부터 약 1시간 동안 KBS N SPORTS를 통해 멜버른컵을 전국에 생중계한다고 29일 밝혔다.

1861년 처음 개최된 멜버른컵은 올해 166회를 맞는다. 호주 멜버른 플레밍턴 경마장에서 열리는 3200m 장거리 경주로, 올해 총상금은 1020만 호주달러에 이른다. 대회 당일이 빅토리아주의 공식 공휴일로 지정돼 있을 만큼 현지에서 높은 인기를 누리고 있다. '국가를 멈추게 하는 경주(The Race That Stops a Nation)'라는 별칭도 이 같은 열기를 보여준다.

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멜버른컵은 경주 자체뿐 아니라 다양한 문화행사로도 유명하다. 1962년 시작된 패션 경연 '패션스 온 더 필드(Fashions on the Field)'는 대회의 대표적인 부대행사다. 경마장을 찾은 관람객들은 화려한 의상과 개성 있는 모자를 선보이며 축제 분위기를 더한다. 스포츠와 패션, 문화가 결합한 현장 분위기 역시 이번 중계를 통해 국내에 소개될 예정이다.

올해 대회에는 호주 정상급 경주마뿐 아니라 세계 각국의 강자들이 출전을 신청했다. 지난 9월 최초 접수 당시 출전 신청마는 총 101두였으며, 이 가운데 해외 경주마는 23두로 집계됐다. 영국과 아일랜드, 일본, 미국 등 4개국에서 출전을 신청했다.

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특히 올해는 일본 경주마 '델타 블루스(Delta Blues)'가 2006년 멜버른컵에서 우승한 지 20주년이 되는 해다. 이를 맞아 일본의 장거리 강자 '스팅어 글래스(Stinger Glass)'의 도전에도 관심이 모이고 있다. 최종 출전마 명단은 오는 31일 확정될 예정이다.

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국내 생중계에는 한국마사회 김수진 경마 아나운서와 경주마 능력 분석 전문가인 구형석 과장이 참여한다. 두 사람은 경주 진행 상황을 전달하고 출전마의 전력과 주요 관전 요소를 설명할 예정이다. 한국마사회장 인터뷰도 마련해 이번 생중계의 의미와 해외 경마문화의 국내 소개를 위한 마사회의 활동을 전한다.

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한국마사회는 이번 방송을 통해 세계 정상급 경주마들이 펼치는 장거리 승부는 물론 멜버른컵이 가진 스포츠·문화 축제의 특징을 국내 시청자들에게 알린다는 계획이다.

우희종 한국마사회장은 "이번 생중계가 국내 시청자들이 세계 정상급 경주마들의 박진감 넘치는 승부와 함께 호주 전역을 축제의 장으로 만드는 멜버른컵의 특별한 매력을 즐기는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 경마가 지닌 스포츠적 가치와 문화적 즐거움을 널리 알리고 국민이 더욱 친숙하게 즐길 수 있는 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com