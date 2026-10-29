[경마] 무패 6연승 '로쉬'에 도전장…국제신문배 중단거리 강자 총출동

지난해 10월 데뷔한 이후 여섯 번의 경주에서 모두 정상에 오른 로쉬가 제19회 국제신문배에서도 정상을 노린다. 사진제공=한국마사회

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데뷔 이후 6차례 출전해 모두 우승한 '로쉬'가 7연승에 도전한다. 지난해 우승마 '문학보이'와 2024년 챔피언 '강서자이언트', 단거리 강자 '위너클리어' 등이 무패 행진에 도전장을 내민다.

한국마사회에 따르면 제19회 국제신문배(G3·1400m·총상금 5억원)가 30일 렛츠런파크 부산경남에서 열린다. 3세 이상 경주마가 출전하는 이번 대회에는 서울 9두와 영남 7두 등 총 16두가 출전한다. 국제신문배는 2006년 특별경주로 시작해 2011년 대상경주로 승격됐다. 올해는 코리아 프리미어 시즌 마지막 그랑프리를 앞두고 열리는 1400m 오픈경주라는 점에서 의미가 있다.

가장 유력한 우승 후보는 서울의 3세 수말 로쉬다. 지난해 10월 데뷔한 로쉬는 여섯 번의 경주에서 모두 정상에 올랐다. 이 가운데 네 차례는 2위와 10마신 이상 격차를 벌리며 우승했다. 올해 스포츠서울배와 오너스컵을 연이어 제패하며 대상경주에서도 실력을 입증했다. 1600m에서도 뛰어난 기량을 보여줬지만 아직 출전 경험이 여섯 차례에 불과해 적정 거리를 찾아가는 단계다. 이번 대회에서 7전 전승 기록을 이어갈지가 관건이다.

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국제신문배 출전마 문학보이. 사진제공=한국마사회

지난해 국제신문배 정상에 올랐던 문학보이는 대회 2연패를 노린다. 통산 18전 8승을 기록 중인 문학보이는 올해 다소 주춤했지만 주력 거리보다 긴 경주에 출전하며 새로운 가능성을 시험해 왔다. 올해는 1400m 경주에 한 번도 나서지 않았으나 해당 거리에서 일곱 차례 출전해 다섯 번 우승한 경험이 있다. 지난해 같은 대회에서 우승하며 경주로 적응력도 입증했다. 1등급 승급 이후 기대만큼 성적을 내지 못했던 만큼 주력 거리 복귀를 통한 반등을 노리고 있다.

국제신문배 출전마 강서자이언트. 사진제공=한국마사회

영남에서는 강서자이언트가 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 6세 암말인 강서자이언트는 이번 출전마 가운데 가장 높은 레이팅 107을 보유하고 있다. 통산 성적은 31전 8승, 2위 4회, 3위 5회다. 김영관 전 조교사의 은퇴 이후 문현철 조교사 마방으로 옮겼으며, 다소 기복이 있지만 정상급 경쟁력을 유지하고 있다. 통산 8승 대부분을 1000~1400m에서 거둔 중단거리 강자로, 2024년 국제신문배에서는 수말들과 경쟁해 0.2초 차로 우승했다. 이번에도 풍부한 경험을 바탕으로 로쉬의 무패 행진에 도전한다.

국제신문배 출전마 위너클리어(5번마). 사진제공=한국마사회

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또 다른 영남 출전마 위너클리어도 경쟁력을 갖췄다. 통산 18전 7승을 기록한 위너클리어는 올해 코리아스프린트에서 세계 정상급 단거리마들과 경쟁해 6위에 올랐다. 당시 경주 초반에는 최후미권에 머물렀지만 마지막 직선주로에서 강한 추입력을 발휘해 순위를 끌어올렸다. 결승선까지 힘을 유지했던 만큼 이번 1400m 경주에서도 종반 추입력이 변수가 될 수 있다. 앞서 서울마주협회장배에서는 '빈체로카발로'를 제치고 준우승하며 경쟁력을 확인했다. 주력 거리인 1200m보다 200m 늘어난 이번 경주에서는 막판 추입력에 승부를 걸 전망이다.

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로쉬의 7연승 도전과 역대 우승마들의 반격이 맞물리면서 올해 국제신문배에서는 중단거리 강자들의 치열한 승부가 예상된다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com