녹색성장, 문화로 세계를 잇다… GGGW 2026 문화행사 개최

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글로벌녹색성장기구 GGGI(사무총장 김상협)는 29일 저녁 서울 웨스틴 조선호텔에서 '2026 글로벌녹색성장주간(Global Green Growth Week 2026)'의 특별 프로그램으로 문화행사를 개최한다.

이번 행사는 세계 각국의 정부와 국제기구, 기업 관계자들이 음악과 한국 전통문화를 통해 지속가능한 미래를 위한 연대와 협력의 의미를 공유하는 자리다.

공연에는 테너 류정필, 전자바이올리니스트 손수경, 국악인 양승희와 노향, 가수 이지훈 등이 참여해 클래식부터 국악, 대중음악까지 다채로운 무대를 선보인다.

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우리다문화어린이합창단도 무대에 올라 서로 다른 문화가 하나의 목소리로 어우러지는 화합과 공존의 메시지를 전달할 예정이다.

이와 함께 이탈리아 방송상 '프리 이탈리아(Prix Italia)' 수상 다큐멘터리 '나무의 노래(Songs of Trees)' 트레일러(예고편) 상영 및 진재운 감독이 직접 영화를 소개하는 시간도 갖는다.

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김상협 GGGI 사무총장은 "녹색성장은 기술과 자본을 넘어 공감과 협력으로 완성되는 만큼, 이번 문화행사가 지속가능한 미래를 위한 국제사회의 연대를 더욱 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 10월 27일부터 서울에서 진행된 GGGW 2026에서는 녹색산업 경쟁력과 기후금융, 인공지능 시대의 에너지·물 수요, 국제협력 확대 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

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특히 29일 정상회의에서는 기후기술 투자 확대와 글로벌 그린 AI 파트너십 구축, 청정에너지 공급망 강화 등 녹색전환을 위한 국제협력 방안이 논의됐다.