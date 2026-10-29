"눈에서 식물이 자랐다"…40대 남성 눈에서 싹 튼 3㎜ 씨앗 발견

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 수개월간 극심한 두통과 시력 저하에 시달리던 40대 남성의 눈 속에서 싹이 튼 씨앗이 발견돼 충격을 주고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면 러시아 시베리아에 사는 막심 슬렙초프(42)는 지난 여름 사하공화국 아비이스키 지역의 숲을 찾았다가 나뭇가지에 눈을 다쳤다. 나뭇가지가 얼굴을 스치면서 눈에 이물질이 들어갔고, 눈은 곧 충혈되고 아프기 시작했다.

슬렙초프는 눈을 씻어내고 작은 나무껍질 조각을 제거한 뒤 상처가 나았다고 생각했다.

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하지만 이후 그는 거의 매일 두통을 겪었고, 아침에 일어날 때마다 심한 통증에 시달렸다. 눈의 염증과 안압 상승도 나타났으며, 시력이 떨어지고 사물이 두 개로 보이는 복시 증상까지 겪었다.

결국 그는 수백㎞ 떨어진 안과 전문병원을 찾았는데, 검사 결과 눈의 흰자위를 덮는 얇은 막인 결막 조직에 씨앗이 박혀 있는 것으로 밝혀졌다. 씨앗은 이미 싹이 나 있었고, 뿌리는 결막 조직 안으로 파고들고 있었다.

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의료진은 씨앗이 발아해 뿌리까지 자란 점이 특히 놀라웠다고 설명했다. 응급 수술로 제거한 씨앗의 뿌리 길이는 약 3㎜였다. 의료진은 치료가 좀 더 지체되었다면 각막 궤양이나 시력 상실로 이어질 수 있는 상황이었다고 말했다.

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이물질을 제거한 슬렙초프는 이후 두통이 사라졌다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com