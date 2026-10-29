금호석유화학그룹, R&D 투자 강화로 고부가·친환경 소재 경쟁력 높인다

제공=금호석유화학

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금호석유화학그룹이 고부가 스페셜티 제품 확대와 친환경 소재 개발, 공정 혁신을 중심으로 R&D 투자를 강화하고 있다.

기존 주력 사업의 기술 경쟁력을 높이는 동시에 탄소 저감과 미래 모빌리티 등 신규 성장 분야를 육성해 수익성과 성장성을 함께 확보한다는 전략이다.

금호석유화학은 전기차용 핵심 소재인 SSBR(솔루션 스티렌 부타디엔 고무)을 중심으로 고부가 합성고무 시장 공략을 강화하고 있다.

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지난해 3만5천 톤 규모의 증설을 완료하고 상업 가동에 돌입해 시장 대응력을 높였다.

SSBR은 타이어의 내구성, 연비, 마모 성능을 개선하는 고기능성 소재로, 전기차 시장 확대에 따라 수요 증가가 기대된다.

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그리고 연간 약 7만6천 톤의 이산화탄소를 포집할 수 있는 CCUS(이산화탄소 포집·활용·저장) 설비를 구축했으며, 폐가전에서 회수한 재활용 ABS를 자동차 내장재용 고사양 소재로 전환하는 기술도 확보했다.

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해당 소재는 자동차용 내열성·충격강도·휘발성유기화합물(VOC) 기준을 충족하면서 탄소배출을 약 16% 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

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포스코퓨처엠, 비이아이와는 차세대 무음극 리튬메탈 배터리 개발에 참여하며 미래 모빌리티 소재 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.

제공=금호석유화학

금호피앤비화학은 에폭시 수지를 중심으로 친환경·고부가 제품 개발에 집중하고 있다.

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수용성 친환경 에폭시 제품의 개발과 상용화를 통해 휘발성 유기화합물 배출을 줄이고 작업 환경 개선과 글로벌 환경 규제 대응을 추진하고 있다.

바이오 기반 원료를 적용한 저탄소 에폭시 기술 확보도 병행하고 있다.

석유 기반 원료 의존도를 낮추고 탄소배출을 줄이는 기술을 고도화하는 한편, 관련 설비 투자와 인증 확보를 추진해 건설·조선·전기전자 산업의 친환경 소재 수요에 대응할 계획이다.

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금호미쓰이화학은 폴리우레탄 핵심 원료인 MDI의 생산능력 확대와 고기능성 제품 개발을 추진하고 있다.

지난해 12월부터 올해 말까지 연산 10만 톤 규모의 추가 디보틀네킹 투자를 진행해 생산능력을 연산 71만 톤까지 확대할 계획이다.

이와 함께 바이오 함유 폴리우레탄 시스템 개발을 통해 환경 영향을 줄이고 글로벌 환경 규제에 선제적으로 대응한다.

전기차 시장 확대에 맞춰 자동차 시트용 경량화 소재와 고성능 흡음재용 폴리우레탄 제품 개발도 추진하고 있다.

금호폴리켐은 특수 합성고무 EPDM 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

최근 7만 톤 규모의 5라인 증설을 통해 연산 31만 톤의 생산 체제를 구축했으며, 증설에는 반응 조건을 정밀하게 제어해 생산성과 품질 안정성을 높이는 초저온 중합 기술을 적용했다.

저압 냉동기와 폐열 회수 설비를 도입해 에너지 소비와 탄소배출을 줄이고 전력 사용도 최적화했다.

향후 친환경 공정 기술과 전기차 및 친환경 모빌리티용 소재, 고부가 EPDM 제품 개발을 확대하고 경량화 소재와 주행 소음 개선 소재, 열전도·절연성 소재 등으로 제품 포트폴리오를 넓힐 계획이다.

금호석유화학그룹은 기존 주력 제품의 기술 고도화와 함께 재활용 소재, 탄소 저감, 차세대 배터리 등으로 R&D 영역을 확대하고 있다.

앞으로도 고부가·친환경 소재 중심의 사업 구조를 강화해 급변하는 산업 환경에 대응하고 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나갈 방침이다.