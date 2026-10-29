"과일 자르던 칼로 발톱 손질"?…노점상 영상에 관광객들 '경악'

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 한 길거리 음식점 상인이 주방용 칼로 발톱을 손질하는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

태국 매체 더 타이거에 따르면 러시아인 관광객이 소셜미디어에 공개한 영상에는 태국의 한 노점 상인이 주방용 칼을 이용해 발톱을 정리하는 모습이 담겼다. 영상이 촬영된 정확한 장소와 판매자의 신원은 공개되지 않았다.

영상을 올린 관광객은 비꼬는 문구도 함께 게시했는데 "태국과 이곳의 다양한 음식에 신의 가호가 있기를"이라는 표현이 담겼다.

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영상이 공개되자 네티즌들은 불쾌감과 우려를 드러냈다. 일부는 해당 노점의 위치를 알려 달라며 방문을 피하고 싶다는 반응을 보였다.

또 다른 이용자는 영상을 본 뒤 어떤 기분인지 말로 표현하기 어렵다고 했고, 해외여행 중 과일을 직접 손질해 먹는 편이 낫겠다는 댓글도 나왔다. 다만 영상에 나온 판매자가 실제로 해당 칼을 음식 손질에 다시 사용했는지는 확인되지 않았다. 현지 당국의 조사나 판매자의 해명 여부도 관련 보도에서 확인되지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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