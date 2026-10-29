현대차, 3분기 영업익 2조6772억원…판매 감소에도 수익성 방어

사진제공=현대차그룹

Advertisement

Advertisement

현대자동차가 올해 3분기 글로벌 판매 감소에도 불구하고 환율 효과와 비용 절감 등에 힘입어 영업이익을 늘렸다. 다만 글로벌 수요 둔화와 생산 차질 등을 고려해 연간 판매 목표와 영업이익률 전망치는 낮췄다.

현대차는 29일 경영실적 컨퍼런스콜을 통해 올해 3분기 연결 기준 매출액 45조1102억원, 영업이익 2조6772억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 3.4% 감소했지만 영업이익은 5.5% 증가했다. 영업이익률은 5.9%로 전년 동기 대비 0.5%포인트 상승했다. 당기순이익은 1조9317억원으로 집계됐다.

3분기 글로벌 도매 판매량은 92만710대로 전년 동기보다 11.3% 줄었다. 국내 판매는 파업에 따른 생산 차질로 27.2% 감소한 13만1468대, 해외 판매는 글로벌 수요 위축과 수출 차질 등의 영향으로 8.0% 줄어든 78만9242대를 기록했다.

Advertisement

전동화 차량 판매량은 24만5540대로 2.7% 감소했다. 이 가운데 전기차(EV)는 6만9117대, 하이브리드차(HEV)는 16만7414대였다. 하이브리드차 판매가 늘면서 전체 판매에서 차지하는 비중은 18.2%로 전년보다 2.7%포인트 상승했다.

판매 감소에도 수익성이 개선된 것은 우호적인 환율과 원가 절감, 고부가가치 차종 판매 확대 등이 영향을 미쳤다. 3분기 평균 원·달러 환율은 1423원으로 전년 동기보다 2.8% 상승했다. 매출원가율은 원자재 가격 상승으로 1.5%포인트 오른 83.8%였지만, 판매관리비 비율은 비용 절감에 따라 2.0%포인트 낮아진 10.3%를 기록했다.

Advertisement

현대차는 올해 연간 도매판매 목표를 기존 415만8300대에서 400만대로 하향 조정했다. 영업이익률 목표도 기존 6.3~7.3%에서 5.5~6.5%로 낮췄다. 연간 매출액 성장률 목표는 1.0~2.0%를 유지했다. 자동차 부문 투자계획은 기존 17조8000억원에서 16조원으로 조정했다.

Advertisement

현대차는 9월부터 국내 공장 생산이 정상화된 만큼 4분기에는 디 올 뉴 아반떼와 디 올 뉴 투싼 등 신차 판매 확대와 생산 물량 회복에 집중할 계획이다. 원가 구조 개선과 비용 절감도 지속한다.

Advertisement

한편 현대차는 3분기 배당금을 전년과 동일한 주당 2500원으로 결정했다. 배당 기준일은 11월30일이며 지급일은 12월30일이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com