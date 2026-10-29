생방송 중 걷어찬 드론, 모델 얼굴 강타…"새 신발 때문" 진행자 변명에 공분

사진출처=카날6

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코의 한 예능 프로그램 진행자가 생방송 도중 드론을 발로 걷어찼다가 무대에 있던 여성 모델의 얼굴을 다치게 했다.

진행자는 방송에서 사과하면서도 새 신발 때문에 이런 일이 벌어졌을 수 있다고 말해 논란을 키웠다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 26일(현지시각) 멕시코 예능 프로그램 '에스 쇼(Es Show)' 생방송 중 진행자 에르네스토 차바나가 낮게 날고 있던 제작용 드론을 발로 찼다.

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차바나가 걷어찬 드론은 날아가 무대에 있던 모델 이사벨라 로하스의 얼굴을 가격했다. 로하스는 입 부위에 상처를 입어 피를 흘렸고, 현장에 서 응급처치를 받았다.

사고 이후 차바나의 해명이 논란을 더 키웠다.

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그는 제작진을 향해 "당신들이 이렇게 만든 것"이라며 자신의 책임을 돌리는 듯한 발언을 한 것이다.

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논란이 불거지고 나서야 그는 고개를 숙였지만 뒤이은 말도 사과의 진정성을 의심케했다.

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차바나는 "정말 죄송하다. 방금 일어난 일은 내가 책임지겠다"며 "내가 한 행동이 너무 부끄럽고 창피하다"고 말했다.

그러면서 "내 앞에 놓인 이것을 발로 찼다"며 "잘 모르겠다. 새로 산 신발 때문일 수도 있다"고 해명한 것이다.

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또다시 비판이 제기되자 차바나는 다음 날 SNS를 통해 "전날 프로그램에서 벌어진 상황에서 드론을 발로 찬 것이 잘못이었다는 점을 알고 있다"며 "이번 일에 대한 책임도 전적으로 지겠다"고 밝혔다.

해당 프로그램을 송출하는 멕시코 방송사 카날6 측은 부상을 입은 로하스의 치료비와 사고로 인한 손해를 부담할 방침인 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com