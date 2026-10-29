메디컬오, 여드름 흉터 개선 프로그램 운영…"유착·깊이 따라 치료 설계"

피부 아래 섬유성 유착을 박리하는 서브시전의 원리. 사진제공=메디컬오.

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[스포츠조선 장종호 기자] 양한방 협진 '웰니스 피부과'를 추구하는 메디컬오가 여드름 흉터의 형태와 깊이, 피부 아래 유착 정도를 고려해 치료 방향을 정하는 '여드름 흉터 개선 프로그램'을 운영한다.

메디컬오는 압구정점을 포함한 전국 6개 지점에서 해당 프로그램을 운영하고 있다고 밝혔다. 흉터의 특성에 따라 서브시전 적용 범위와 병행 치료를 설계하고, 시술 전후 피부 상태를 함께 살피는 데 중점을 둔다.

서브시전은 피부 아래에서 흉터 조직을 잡아당기는 섬유성 유착을 바늘이나 캐뉼라로 박리하는 시술이다. 피부 표면이 움푹 들어간 흉터는 진피 아래 조직과의 유착으로 인해 생길 수 있다. 이 경우 유착을 풀어 피부가 당겨지는 힘을 줄이는 방식으로 흉터 개선을 시도한다.

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메디컬오의 프로그램은 서브시전과 페이스 리액터를 병행하는 것이 특징이다. 시술 전에는 흉터의 모양과 깊이, 유착 여부, 발생 부위와 주변 피부 상태 등을 확인한 뒤 서브시전 적용 여부와 범위를 결정한다. 흉터 유형과 피부 상태에 따라 병행 관리 방법도 달리한다.

해당 프로그램은 메디컬오 공식 홈페이지와 각 지점의 예약 채널을 통해 상담을 신청할 수 있다. 구체적인 시술 구성과 횟수, 비용은 흉터의 범위와 현재 피부 상태에 따라 달라지며 진료 후 안내된다.

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장동훈 메디컬오한의원 대표원장은 "서브시전은 유착을 무조건 강하게 박리하기보다 흉터의 모양과 깊이, 발생 부위를 확인해 필요한 범위를 정하는 과정이 중요하다"며 "유착을 박리하는 과정과 시술 이후의 피부 상태를 함께 살펴 개인별로 관리 방향을 정하고 있다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com