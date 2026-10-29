폐경기 전후 왜 뱃살이 늘어날까?…내장지방 축적 주의

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 폐경기를 전후해 유독 복부에 지방이 몰리고 체중 관리가 어려워지는 여성들이 많다. 이는 단순한 노화 현상이 아니라 여성호르몬(에스트로겐) 감소로 인한 체지방 재배치와 근육량 줄어듦이 복합적으로 작용한 결과다. 전문가들은 폐경기 복부 비만이 내장지방 축적으로 이어져 당뇨병 및 심혈관질환 위험을 높일 수 있는 만큼, 체중 감소뿐만 아니라 근육량 유지와 대사질환을 예방하는 종합적인 관리가 필수적이라고 조언한다.

폐경은 난소 기능이 저하되면서 월경이 영구적으로 중단되는 현상이다. 일반적으로 다른 원인 없이 12개월 연속 월경이 없으면 폐경으로 판단한다. 폐경기에는 여성호르몬인 에스트로겐이 감소하면서 체지방 분포가 달라진다. 엉덩이와 허벅지에 축적되던 지방이 복부에 집중되고, 내장지방이 증가하기 쉬운 환경이 만들어진다.

인천세종병원 박황신 과장(산부인과)은 "폐경기 체중 증가는 여성호르몬 변화와 노화, 생활 습관이 복합적으로 작용한 결과"라며 "체중뿐 아니라 복부 지방의 증가와 근육량 감소에도 관심을 기울여야 한다"고 설명했다.

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◇폐경기 여성호르몬 감소…복부 비만 위험 높여

폐경기 체중 변화의 특징은 체중계에 표시되는 숫자보다 지방이 축적되는 부위에 있다.

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에스트로겐은 여성의 생식 기능뿐 아니라 지방의 분포와 대사에도 관여한다. 폐경으로 에스트로겐 분비가 줄면 복부에 지방이 축적되는 경향이 강해진다.

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나이가 들면서 근육량이 감소하는 것도 영향을 미친다. 근육은 몸에서 에너지를 소비하는 주요 조직으로, 근육량이 줄면 기초대사량이 낮아져 이전과 같은 양을 먹어도 체중이 증가하기 쉽다.

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여기에 수면장애와 피로감, 활동량 감소 등이 겹치면 체중 관리가 더욱 어려워질 수 있다.

최근 발표된 연구에서도 복부 비만과 폐경 증상의 연관성이 확인됐다.

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2026년 북미폐경학회(The Menopause Society)가 발표한 연구 결과, 복부 비만이 있는 여성은 그렇지 않은 여성보다 건망증과 과민감, 야간 발한 등 일부 폐경 증상이 더 심하게 나타났다.

복부 비만이 단순한 외형 변화에 그치지 않고 폐경기 여성의 건강과 삶의 질에 영향을 줄 수 있다는 의미다.

◇늘어난 내장지방, 당뇨병·심혈관질환 위험에도 영향

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복부 지방 가운데 건강에 더 큰 영향을 미치는 것은 내장지방이다.

내장지방은 복부 장기 주변에 축적되는 지방으로, 과도하게 늘어나면 인슐린 저항성과 만성 염증에 영향을 미친다.

인슐린 저항성이 높아지면 혈당을 조절하는 기능이 떨어지고, 제2형 당뇨병 발생 위험이 증가할 수 있다. 혈압과 혈중 지질 수치에도 영향을 줘 심혈관질환 위험을 높이는 요인이 된다.

폐경기에는 여성호르몬 변화에 따른 대사 기능의 변화까지 겹칠 수 있어 체중과 허리둘레, 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 함께 살펴보는 것이 좋다.

박 과장은 "폐경 이후에는 체중이 크게 늘지 않더라도 복부 지방이 증가하고 근육량이 줄어들 수 있다"며 "건강검진을 통해 대사질환 위험을 확인하고, 체중과 근육량을 함께 관리하는 것이 중요하다"고 설명했다.

◇호르몬 치료부터 비만대사수술까지…상태에 맞는 치료 중요

폐경기 체중 관리의 기본은 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동이다.

단백질과 채소, 통곡물 등을 골고루 섭취하고 당분과 열량이 높은 음식은 줄이는 것이 도움이 된다. 걷기와 같은 유산소 운동에 근력 운동을 병행하면 체지방 감소와 근육량 유지에 효과적이다.

폐경 증상이 심해 일상생활에 지장을 받는다면 호르몬 치료도 고려할 수 있다.

폐경기 호르몬 치료는 감소한 여성호르몬을 보충해 안면홍조와 야간 발한, 수면장애 등의 증상을 완화하는 방법이다. 골밀도 감소를 예방하는 데에도 도움이 될 수 있다.

호르몬 치료 자체가 체중감량을 유도하지는 않는다. 수면의 질과 폐경 증상이 개선되면 운동과 식사 조절 등 건강한 생활 습관을 유지하는 데 간접적으로 도움이 될 수 있다.

치료 여부는 환자의 연령과 폐경 이후 경과 기간, 증상의 정도, 병력 등을 종합적으로 평가해 결정한다. 유방암이나 혈전증, 뇌졸중 등의 병력이 있는 경우에는 호르몬 치료가 적합하지 않을 수 있어 전문의와 충분한 상담이 필요하다.

고도비만이 동반된 여성에게는 비만대사수술도 치료 선택지가 될 수 있다.

비만대사수술은 위의 크기를 줄이거나 소화기관의 구조를 변경해 체중감량을 유도하는 치료다. 충분한 체중감량을 통해 당뇨병과 고혈압 등 비만 관련 대사질환의 개선도 기대할 수 있다.

식이조절과 운동, 약물치료 등으로 체중조절에 어려움을 겪는 환자라면 체질량지수(BMI)와 동반 질환, 전신 건강 상태 등을 평가해 수술 여부를 판단할 수 있다.

비만대사수술은 폐경 증상을 치료하는 수술과는 구분해야 한다. 수술 후에도 영양 관리와 근육량 유지, 정기적인 진료가 필요하며, 폐경기 여성은 골 건강에도 관심을 기울여야 한다.

박황신 과장은 "폐경기에는 여성호르몬 변화와 함께 복부 비만, 근육량 감소 등 여러 변화가 나타날 수 있어 건강 상태를 종합적으로 살펴야 한다"며 "안면홍조와 수면장애 등 폐경 증상이 심하다면 호르몬 치료를 고려하고, 고도비만으로 건강에 문제가 발생한 경우에는 전문의와 상담해 비만대사수술을 포함한 치료 방법을 검토할 수 있다"고 말했다.

이어 "폐경기 체중 관리는 단순히 살을 빼는 데 그치지 않고 당뇨병과 심혈관질환, 골다공증 등의 위험을 줄이며 건강한 노년기를 준비하는 과정"이라며 "개인의 상태에 맞는 치료와 꾸준한 생활 습관 관리가 중요하다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com