"혀에 검은 털이 빽빽하게…" 곰팡이도 암도 아니었다

사진출처=우자오콴 전문의 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 혀에 털이 난 것처럼 온통 검게 변한 60세 남성의 치료 사례가 전해져 화제다.

중독이나 구강암을 의심했지만, 의사가 확인한 원인은 '흑모설(黑毛舌)'이었다.

흑모설은 혀 표면에 있는 작은 돌기인 사상유두가 정상적으로 탈락하지 않고 길어지면서, 그 사이에 세균, 음식물 찌꺼기, 색소 등이 쌓여 혀가 검게 변하는 증상을 말한다. 이름과 달리 실제로 털이 자라는 것은 아니며, 혀의 돌기가 길어진 상태에서 검게 착색되어 마치 검은 털이 난 것처럼 보이는 것이 특징이다

Advertisement

삼립신문망 등 대만 매체들은 현지 이비인후과 전문의 우자오콴이 소셜미디어를 통해 소개한 사례를 보도했다.

내용을 보면 60세 남성은 아침에 일어나 양치하던 중 혀 표면이 검게 변하고 털이 빽빽하게 난 듯한 모습을 발견했다. 중독이나 구강암일 수 있다는 걱정에 서둘러 병원을 찾았다.

Advertisement

우 의사는 먼저 오디나 초콜릿처럼 색이 짙은 음식을 먹었는지 확인했다. 남성은 최근 감기 증상과 잦은 기침, 목의 가려움 때문에 목캔디를 자주 먹었지만, 녹색 민트 제품이어서 혀가 검게 변한 이유로 보기 어렵다고 설명했다.

Advertisement

병력을 확인하는 과정에서 다른 단서가 나왔다. 남성은 기침이 오래 지속돼 진료를 받았고, 마이코플라스마 폐렴 감염이 의심돼 테트라사이클린 계열 항생제를 처방받아 복용했다. 이에 "일부 항생제는 구강 내 미생물 환경에 영향을 미쳐 흑모설을 유발할 수 있다"고 우 의사는 설명했다. 다만 항생제 복용만으로 흑모설의 원인을 단정할 수는 없다.

Advertisement

흑모설은 대체로 양성 변화로, 그 자체가 구강암으로 진행하는 질환은 아니다. 그렇다고 혀의 모든 검은 변화를 흑모설로 여겨서는 안 된다. 검은 반점이 한곳에 고정돼 있거나 점점 커지는 경우, 출혈이나 궤양이 동반되는 경우에는 다른 질환과 구별하기 위해 진료를 받아야 한다.

예방과 관리에는 구강 위생을 유지하는 것이 중요하다. 부드러운 칫솔로 혀 표면을 자극이 적도록 가볍게 닦고, 입안이 건조해지지 않도록 수분을 충분히 섭취하는 것이 도움이 될 수 있다. 유발 요인을 조정하고 구강 위생을 개선하면 증상이 서서히 호전되는 경우가 많다.

Advertisement

항생제 복용 중 혀의 색이나 모양이 달라졌다면 임의로 약을 끊거나 항진균제를 구입해 사용하기보다 처방한 의료진과 상담하는 것이 권장된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com