여야 한마음 모은 침례병원 정상화…"동부산권 의료공백 해소 연내 결실 최선"

[스포츠조선 장종호 기자] 폐원 후 9년째 방치되고 있는 부산 침례병원의 정상화사업이 국회 차원의 핵심 과제로 부상했다. 국회 보건복지위원회 여야 위원들이 부산 현장을 직접 방문해 사업 추진 상황을 점검하고, 보험자병원 설립을 통한 지역 필수공공의료 복원에 뜻을 모았다.

국회 보건복지위원회 백종헌 간사(국민의힘, 부산 금정구)는 29일 이만희 보건복지위원장, 서영석 더불어민주당 간사를 비롯한 여야 위원들과 함께 부산 금정구 침례병원 부지를 직접 찾아 현장을 점검하고 정상화 해법을 논의했다.

이번 현장 방문에는 국회 보건복지위원회 위원 9명뿐만 아니라 보건복지부 이형훈 제2차관, 유주헌 건강보험정책국장, 부산시 김성기 행정부시장, 조규율 시민건강국장 등 관계기관 핵심 인사들이 대거 참석해 실질적인 정상화 방안을 검토했다.

Advertisement

2026년도 국정감사를 계기로 마련된 이번 방문은 지역 필수공공의료 현장의 애로사항을 직접 청취하기 위해 추진됐다. 상임위 위원장과 여야 간사를 포함한 다수의 위원이 한자리에 모여 침례병원 부지를 찾은 것은, 침례병원 정상화 문제가 단순 지역 현안을 넘어 중앙정부와 국회가 함께 해결해야 할 국가적 과제로 격상되었음을 보여준다.

현장에서는 부산시의 사업 추진 현황 설명을 시작으로 위원들의 질의응답 및 의견 청취, 병원 건물과 주변 부지에 대한 시찰이 진행됐다.

Advertisement

침례병원 정상화 사업은 2017년 파산 및 폐원한 침례병원 부지에 국민건강보험공단 직영병원(보험자병원)을 설립해 주민들에게 저렴하고 양질의 의료서비스를 제공하는 프로젝트다. 침례병원은 과거 금정구 유일의 종합병원이었으나, 폐원 이후 9년 동안 부지가 방치되면서 동부산권의 응급·중증 의료공백이 심화되어 왔다.

Advertisement

이를 해결하기 위해 부산시는 2022년 499억원을 투입해 부지와 시설물을 매입했으며, 건립비 및 개원 후 운영비 분담 안까지 제시한 상태다. 백종헌 간사 역시 21대 국회 등원 이후 복지부, 국민건강보험공단, 부산시 등과 300여 차례 이상 면담을 이어왔으며, 2023년 12월 건강보험정책심의위원회(건정심)에 침례병원 보험자병원 설립 안건을 최초 상정시키는 성과를 거둔 바 있다.

Advertisement

이날 현장에서 복지부와 부산시는 그동안 협의해 온 재정 분담 방식과 지속 가능한 운영 방안을 공유했으며, 여야 위원들은 동부산권 주민들의 절실한 의료 수요를 재확인하고 정상화 추진 필요성에 깊이 공감했다.

백종헌 간사는 "침례병원이 문을 닫은 9년 동안에도 주민들은 아플 때 믿고 찾아갈 병원을 간절히 기다려 왔다"며 "보건복지위원회가 여야 한마음으로 이곳을 찾은 것만으로도 오랜 기간 정상화를 기다려온 주민들께 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "주민들을 위한 침례병원 정상화가 결실을 맺을 때까지 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.

Advertisement

현장을 함께 방문한 이만희 보건복지위원장은 "지역 필수의료 살리기는 국가의 최우선 과제이며, 이제 정부가 보다 적극적으로 화답할 때"라고 했고, 서영석 더불어민주당 간사는 "침례병원 정상화는 금정구만의 일이 아니라 대한민국 공공의료가 지방에서 다시 서는 첫 번째 이정표가 될 것"이라며 초당적 협력을 약속했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com