"영화 같은 탈출"…5층 입원 죄수, 침대 시트로 밧줄 만들어 도주

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 병원에 입원 중이던 죄수 2명이 침대 시트를 밧줄처럼 엮어 탈출하는 영화 같은 일이 벌어졌다.

경찰은 추적 끝에 이들을 체포했지만, 병원 내 수감자 관리와 경비 체계에 허점이 있었던 것 아니냐는 지적이 나온다.

자그란뉴스 등 현지 매체들에 따르면 28일(현지시각) 새벽 3시 30분쯤 인도 비하르주 마데푸라의 한 의과대학병원에서 치료받던 수감자 2명이 병동 쇠창살을 부수고 침대 시트를 밧줄처럼 엮어 탈출했다.

Advertisement

탈출 사실이 알려지자 경찰 즉시 수색에 나서 두 사람을 서로 다른 장소에서 각각 검거했다.

현지 보도에 따르면 한 수감자는 탈출 당시 병원 수감자 병동에서 11일째 치료를 받고 있었다. 의료진은 탈출 당일 그를 수술할 예정이었던 것으로 알려졌다.

Advertisement

다른 수감자는 탈출 이틀 전 치료를 위해 교도소에서 병원으로 옮겨졌다. 두 사람은 병원에 머무는 동안 함께 탈출을 계획한 것으로 전해졌다.

Advertisement

이번 사건으로 병원 내 수감자 병동의 경비 체계에 의문이 제기됐다. 외부인의 접근을 통제해야 하는 병동에서 쇠창살을 부수고 침대 시트로 밧줄을 만들어 탈출할 때까지 이를 막지 못했기 때문이다.

Advertisement

경찰은 탈출 과정과 경비 상의 허점이 있었는지 조사하고 있으며, 두 사람에 대한 추가 법적 조치도 검토하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com