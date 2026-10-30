롯데마트, 메가통큰 ‘가을 햇사과 페스티벌’ 진행

제공=롯데마트

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롯데마트가 오는 11월 4일(수)까지 부사, 감홍, 시나노골드, 엔비 등 사과 4종을 할인 판매한다.

올해는 기상 여건 호조로 사과 생산량이 증가하면서 가격이 안정세를 보이고 있다.

한국농수산식품공사에 따르면 10월 13일부터 26일까지 부사 사과 평균 가격은 전년 대비 약 28% 낮아졌다.

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이번 행사에서 롯데마트는 행사 카드 결제 시 부사 사과(4~6입/봉)를 5000원 할인한 6990원에 판매한다.

부사 사과는 풍부한 과즙과 달콤한 맛, 아삭한 식감이 특징으로 대중적으로 인기가 많은 대표 사과 품종이다.

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실속 감홍 사과(4~8입/봉)와 팬시 엔비 사과(1.5kg/봉)를 각각 3000원 할인한 8990원에 판매한다.

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황금빛 색감이 돋보이는 '시나노골드 사과(1.5kg/봉)'는 행사 카드 결제 시 6990원에 판매한다.

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이외에도 롯데마트에서는 가을에만 짧게 만나볼 수 있는 '양광'을 포함해 아리수, 홍옥, 시나노골드, 시나노 스위티, 부사 6종으로 구성된 '사과 샘플러(6입)'을 1만 7990원에 유통사 단독 판매한다.

제공=롯데마트

롯데마트는 사과 품질 관리를 위해 육안 검수와 기계 세척을 비롯해 중량 및 당도 기준을 확인하고 있으며, 양구와 보은 등 신규 산지를 확보해 안정적인 수급 체계 구축에도 힘쓰고 있다.

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롯데마트 관계자는 "올해 사과 생산 여건이 개선되고 다양한 품종의 출하 시기가 맞물리면서 고객들이 여러 종류의 사과를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 행사를 준비했다"며 "앞으로도 제철 농산물에 대한 실질적인 가격 혜택을 제공하겠다"고 말했다.