에이피알, 3분기 누적 매출 2조 돌파…지난해 연간 실적 넘어

사진제공=에이피알

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에이피알이 올해 3분기까지 누적 매출 2조원을 돌파하며 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 미국과 유럽을 중심으로 해외 사업이 성장하면서 3분기 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중도 94%에 달했다.

에이피알은 30일 잠정 실적 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출액 7731억원, 영업이익 1606억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 100.3%, 68.9% 증가한 수치다.

올해 1~3분기 누적 매출액은 2조1340억원, 영업이익은 5035억원으로 집계됐다. 3분기 만에 지난해 연간 실적을 넘어선 것으로, 3분기 매출 역시 분기 기준 역대 최대치를 경신했다.

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이번 실적은 글로벌 주요 유통 채널의 대규모 할인행사가 상대적으로 적고 원화 강세가 이어진 상황에서 거둔 성과다. 에이피알은 미국과 유럽을 중심으로 온라인 판매가 증가하고 오프라인 유통망이 넓어지면서 해외 사업이 성장했다고 설명했다.

대표 브랜드인 메디큐브도 외형 확대를 이어갔다. 메디큐브는 올해 3분기까지 단일 브랜드 기준 누적 매출 2조원을 돌파했다. 글로벌 시장에서 제품 판매가 늘어나면서 브랜드의 사업 규모도 커졌다.

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특히 해외 시장의 성장세가 두드러졌다. 3분기 해외 매출은 7229억원으로 전년 동기 대비 135% 증가했다. 해외 매출 비중은 전체의 94%까지 확대됐다.

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북미와 유럽의 비중도 크게 높아졌다. 두 지역의 합산 매출 비중은 지난해 3분기 47%에서 올해 69%로 22%포인트 상승했다. 북미가 전체 매출의 46%, 유럽이 23%를 차지하면서 에이피알의 주요 성장 시장으로 자리 잡았다.

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북미에서는 아마존과 틱톡샵 등 온라인 플랫폼을 통한 판매를 이어가는 동시에 오프라인 매장 입점도 확대하고 있다. 올해 타겟과 월마트, 코스트코 등 미국 대형 유통업체로 판매 채널을 넓혔으며 연내 CVS 파머시 약 3000개 매장에도 입점할 예정이다.

에이피알은 4분기 블랙프라이데이와 크리스마스 등 연말 소비 성수기를 겨냥해 해외 판매 확대에 나선다. 북미와 유럽을 비롯한 주요 시장에서 온·오프라인 유통망을 확충하고 현지 소비자 수요에 맞춘 제품과 프로모션을 선보일 계획이다.

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에이피알 관계자는 "주요 글로벌 채널의 대형 이벤트가 상대적으로 부재하고 원화 강세 영향이 이어진 3분기에도 분기 기준 최고 매출을 경신하며 글로벌 사업의 성장세를 이어갔다"며 "4분기에는 글로벌 소비 성수기를 맞아 주요 시장에서 판매 확대가 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com