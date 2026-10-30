힛지스, 11월 21일 서울서 단독 팬콘서트 개최…신곡 'BRB' 발매 앞두고 팬들과 만남

도쿄·오사카 이어 서울 공연 확정…'PAGE 2 : Growing Up'으로 성장 이야기 전한다

사진제공=에이치뮤직엔터테인먼트

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그룹 힛지스(HITGS)가 오는 11월 21일 서울 쇼킹케이팝센터에서 단독 팬콘서트 'PAGE 2 : Growing Up'을 개최하고 팬들과 만난다.

힛지스는 일본 도쿄와 오사카에 이어 서울에서 공연을 개최하며 팬덤 '힛찌'와의 만남을 이어간다. 공연에서는 다양한 퍼포먼스와 토크, 멤버별 콘텐츠 등을 선보일 예정이다. 이번 팬콘서트는 오후 1시와 6시 총 2회에 걸쳐 진행될 예정이다.

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공연명인 'PAGE 2 : Growing Up'은 힛지스가 조금씩 성장해 나가는 과정을 하나의 페이지에 비유한 제목이다. 팬들과 함께 새로운 이야기를 만들어 간다는 의미를 담았으며, 그동안 쌓아 온 추억을 돌아보고 앞으로의 여정을 함께 그려 나가는 공연으로 구성된다.

특히 '조금씩 자라는 힛지스의 세계, 함께 채우는 다음 페이지'라는 메시지를 중심으로 멤버들의 성장과 팬들과의 교감을 표현할 계획이다. 도쿄와 오사카 공연에 이어 서울에서도 힛지스만의 무대와 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하는 시간을 마련한다.

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이번 공연은 발매를 앞둔 신곡 'BRB'와도 연결된다. 'BRB'는 메신저에서 '금방 돌아오겠다'는 뜻으로 사용하는 'Be Right Back'의 약자로, 복잡한 일상에서 잠시 벗어나 자신만의 시간을 보낸 뒤 다시 돌아온다는 의미를 담고 있다.

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힛지스는 신곡에 담긴 메시지와 함께 새로운 음악적 매력을 선보이며 팬들에게 한층 다채로운 모습을 보여줄 예정이다. 특히 이번 팬콘서트는 성장이라는 공연 주제와 신곡의 의미가 맞닿아 있어 관심을 모은다.

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힛지스는 이번 서울 공연을 통해 팬들과 함께해 온 시간을 되짚어보고 앞으로 이어질 활동에 대한 기대감을 높일 계획이다. 퍼포먼스뿐 아니라 멤버별 콘텐츠와 토크 등 다양한 프로그램을 통해 팬들과 가까이에서 소통할 예정이다.

한편, 힛지스의 단독 팬콘서트 'PAGE 2 : Growing Up' 티켓은 10월 30일 오후 5시부터 티켓링크를 통해 단독 판매된다. 공연 일정 및 예매와 관련한 자세한 사항은 힛지스 공식 계정에서 확인할 수 있다.