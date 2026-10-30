대한재활의학회 차기 이사장에 강동경희대병원 유승돈 교수…"미래 재활의학 선도 학회 견인"

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원 재활의학과 유승돈 교수가 지난 10월 23일부터 24일까지 그랜드 하얏트 인천에서 개최된 '2026년 대한재활의학회 추계국제학술대회'에서 차기 이사장으로 선출됐다. 임기는 2028년 11월 1일부터 2030년 10월 31일까지 2년이다.

대한재활의학회는 재활의학 분야 학술 연구와 교육, 진료 발전을 위해 설립된 학술단체다. 전문의 교육 및 수련, 재활의료 정책 개발 등을 통해 국내 재활의학 발전과 국민 건강 증진에 기여하고 있다.

유승돈 교수는 "AI·재활로봇·디지털헬스를 포함한 미래 재활의학을 선도하고, WHO 2030 아젠다인 기능수행(functioning)을 사망률 및 이환율과 함께 글로벌 보건의 핵심 축으로 자리매김할 수 있도록 학회를 운영해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 유승돈 교수는 강동경희대병원 뇌신경센터장, 대외협력실장, 기획조정처장 등을 역임했으며, 대한재활의학회 총무위원장, 학술위원장 및 정책위원장, 대한신경근골격초음파학회 이사장 등을 지냈다. 2025년 4월부터는 대한뇌신경재활학회 이사장을 맡아 뇌신경 재활 분야의 학술 발전과 전문인력 양성, 특히 올해는 제1차 파킨슨재활 전문교육과정을 개설하는 등 재활의료 발전에 기여하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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