"이게 말이 되네"…말 타고 맥드라이브 이용, 직원들 뜻밖의 반응

사진출처=닉 홀든 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 자동차 대신 말을 타고 맥도날드 드라이브스루를 찾은 남성이 직원들로부터 뜻밖의 선물을 받았다.

직원들은 말에게 반갑게 인사를 건네고 사과 조각까지 챙겨 준 것.

데일리스타 등 외신들에 따르면 영국의 승마 애호가 닉 홀든은 최근 자신이 아끼는 말 '스파키'를 타고 인근 맥도날드 드라이브스루를 찾았다. 자동차가 아닌 말을 타고 방문한 만큼 주문을 거절당할 수도 있다고 생각했지만, 현장 직원들의 반응은 예상과 달랐다.

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홀든은 인스타그램에 당시 영상을 공개하며 "이게 될지 한번 보자"는 취지의 말을 남겼다.

도착 후 창구에 있던 직원들은 자연스럽게 스파키에게 시선이 쏠렸다. 말을 본 직원들은 반가워하며 가까이 다가왔고, 한 직원은 "인사해도 될까요?"라고 물었다. 스파키도 창구 쪽으로 머리를 내밀며 사람들의 관심을 즐기는 듯한 모습을 보였다.

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직원들은 홀든에게 주문한 버거세트를 건네는 데 그치지 않고 스파키를 위한 사과 조각도 챙겨줬다. 홀든은 사과를 받아 든 뒤 "음식을 받았다. 성공했다"는 취지로 기뻐했고, 집으로 돌아가는 길에 스파키에게 사과를 먹이는 모습도 영상에 담았다.

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영상을 본 네티즌들은 "말이 사과를 얻기 위해 해당 매장을 혼자 방문할 수도", "옛날에 맥도날드가 있었다면 이런 모습이 아니었을까", "다른 사람에게는 위험할 수도" 등의 반응을 보이고 있다.

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다만 모든 맥도날드 매장에서 말을 탄 채 드라이브스루를 이용할 수 있다는 의미는 아니다. 드라이브스루는 차량 이동을 전제로 설계된 시설인 만큼 동물과 보행자의 진입은 안전과 운영 문제로 제한될 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com