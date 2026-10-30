의자 던지고 주먹질까지…여야 의원들 난투극 생중계

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 아르메니아 의회에서 여야 의원들이 주먹을 주고받고 의자까지 집어 던지는 난투극이 벌어졌다.

해당 장면은 생중계되었으며, 일부 의원은 다쳐 구급차까지 출동했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 29일(현지시각) 아르메니아 수도 예레반의 국회의사당에서 열린 의회 회의 도중 폭력 사태가 발생했다.

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집권당인 '시민계약당' 소속 타론 차호얀 의원이 야당인 '강한 아르메니아당'의 나렉 카라페티안 원내대표를 겨냥해 부패 문제를 제기하면서 양측의 갈등이 시작됐다.

차호얀 의원은 연설에서 "부패에 깊이 연루된 사람들이 이제 우리에게 부패와 가짜뉴스를 운운하며 훈계하고 있다"며 "친척들이 정부의 압박 대상이 됐다고 주장하는데, 카라페티안 의원의 삼촌과 아버지, 사촌까지 온 가족이 정치에 관여하는 것은 내 잘못이 아니다"고 비판했다.

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그는 이어 카라페티안 원내대표의 사촌인 사르기스 카라페티안의 과거 발언을 문제 삼았다. 사르기스는 앞서 팟캐스트 방송에서 아르메니아의 인구 감소와 저출산 문제를 논의하던 중 이른바 '성(性)부'를 신설해야 한다는 취지의 발언을 해 논란을 일으켰다. 여성들이 성적으로 만족하지 못하는 문제를 해결해야 한다는 맥락에서 나온 발언이었다.

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차호얀 의원은 이 발언을 거론하며 아직 여성들에게 사과하지 않았다고 지적했다. 이에 나렉 카라페티안 원내대표가 자리에서 고성을 지르며 맞섰고, 두 의원 사이에 거친 말이 오가면서 분위기는 급격히 험악해졌다.

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곧이어 야당 의원들이 자리에서 일어나 상대 진영 의원들과 몸싸움을 벌였다. 처음에는 밀치고 멱살을 잡는 수준이었지만 곧 주먹과 발길질이 오가는 집단 난투극으로 번졌다. 의원들이 뒤엉켜 누가 누구를 때리는지 구분하기 어려울 정도로 의사당 안은 아수라장이 됐다.

특히 바흐간 알렉사냔 국회 부의장은 야당 의원들을 향해 의자를 던졌으며, 일부 의원은 바닥에 넘어지기도 했다. 충돌 과정에서 여러 의원이 코피를 흘렸고, 옷이 찢어졌다. 이에 의회에는 구급차가 출동했다.

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당시 회의를 주재하던 루벤 루비냔 국회의장은 처음부터 회의를 중단하거나 생중계를 끊지는 않았다. 그는 "모두가 이 상황을 볼 수 있도록 일부러 회의를 중단하지 않겠다"며 "회의는 계속된다. 싸울 것인지, 자리에 앉을 것인지는 여러분이 결정하라"고 말했다. 결국 상황이 통제하기 어려울 정도로 악화하자 휴회를 선언하고 의회 경비 인력을 회의장으로 불렀다.

사건은 의회 안에서 끝나지 않았다. 의원들 사이의 갈등은 회의장 밖 복도에서도 이어졌으며, 여야는 서로 상대 측에 책임을 돌렸다.

의회에 출석하지 않은 니콜 파시냔 아르메니아 총리도 논란에 가세했다. 그는 기자들에게 의회에서 벌어진 폭력 사태와 관련해 야당 의원들이 동료들의 행동을 제대로 비판하거나 제지하지 않은 채 상황을 키웠다고 지적했다.

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파시냔 총리는 "누군가 국회의원에게 손을 들거나 폭력을 행사하려 한다면 우리는 그 팔을 부러뜨릴 것"이라며 "돌려 말하지 않고 분명히 말하겠다"고 경고했다.

기자가 '의자로 말이냐'고 묻자 그는 "필요하다면 의자로도 할 수 있다"며 "자신들의 위치를 알아야 한다. 모든 일에는 한계가 있다"고 답했다.

의원들의 몸싸움이 전국에 생중계된 데 이어 총리까지 폭력적인 표현을 동원하면서 아르메니아 정계의 갈등과 의회 운영을 둘러싼 비판도 커지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com