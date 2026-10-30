"우박 폭풍 얼마나 심했길래…" 기체 찌그러지고 조종석 유리 깨지고

[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기가 강력한 우박 폭풍을 만나 기체 앞부분이 심하게 찌그러지고 조종석 앞유리까지 파손되는 사고를 당했다. 항공기는 큰 손상을 입은 상태에서도 무사히 착륙했으며, 승객과 승무원은 모두 다치지 않았다.

예멘 모니터 등 현지 매체들에 따르면 지난 26일(현지시각) 예멘 아덴 국제공항을 출발해 요르단 암만의 퀸알리아 국제공항으로 향하던 예메니아항공 여객기 IY648편은 착륙을 앞두고 강한 우박 폭풍을 만났다.

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당시 항공기에는 굵은 우박이 쏟아졌고, 심한 기류 변화까지 겹치면서 기내에 있던 승객들은 공포에 휩싸였다. 승객들은 항공기가 폭풍에 진입하자 불안감을 느꼈지만, 기장은 모든 상황이 통제되고 있으며 안전하게 착륙할 것이라고 안내한 것으로 전해졌다.

사고 후 공개된 사진에는 항공기 앞부분의 손상이 고스란히 담겼다. 기체 앞부분은 우박에 맞아 움푹 파이고 페인트 일부가 벗겨졌다. 조종석 왼쪽 앞유리에는 거미줄처럼 퍼진 균열이 관찰됐으며, 기체 표면 곳곳에도 긁힌 자국과 페인트가 벗겨진 흔적이 남았다.

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항공사는 이번 일을 '우박 충격'으로 설명했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com