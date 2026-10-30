20분 만에 8.5조원 가상자산 유출 '역대 최대'…북한 해킹조직 배후 지목

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 8조원이 넘는 규모의 가상자산을 해킹당한 것으로 알려진 가운데 북한의 해커 조직이 배후로 지목됐다. 사실로 확인될 경우 가상자산 업계 역사상 최대 규모의 해킹 사건이다.

로이터통신, CNN 등 외신들에 따르면 미국 블록체인 분석업체 TRM랩스는 30일(이하 현지시각) 블로그를 통해 북한의 정예 해킹 조직인 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'가 바이낸스 보안 사고의 배후라고 밝혔다. TRM랩스는 온체인·오프체인 정보를 종합한 결과라며 이 같은 판단에 높은 확신을 갖고 있다고 설명했다.

TRM랩스에 따르면 공격자는 지난 29일 바이낸스가 보유한 10개 블록체인의 지갑에서 약 63억 6000만달러(약 8조 5000억원)상당의 가상자산을 외부로 옮겼다. 이 가운데 상당액은 약 20분 사이에 빠져나갔다. 이번 피해 규모는 2025년 2월 발생한 바이비트 해킹 사건의 피해액 15억달러를 4배 이상 웃돈다.

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공격 방식도 정교한 것으로 전해진다. TRM랩스는 해커가 이더리움의 신기능을 이용해 바이낸스 지갑을 자기 마음대로 조종할 수 있게 바꾼 뒤, 미리 준비한 승인권을 써서 이더리움과 다른 9개 네트워크의 자금을 정상 이체처럼 위장해 빼돌렸다고 분석했다.

TRM랩스는 여러 블록체인의 지갑에서 짧은 시간 안에 유효한 서명이 이뤄진 점을 들어 바이낸스의 핫월렛 서명 시스템이 침해됐을 가능성을 제기했다. 다만 바이낸스는 아직 구체적인 침입 경로와 사고 원인을 확정하지 않았다.

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바이낸스는 이날 공식 발표에서 이번 보안 사고의 피해 규모를 약 63억 달러로 추산했다. 초기 조사 결과 개발·운영 담당 직원의 노트북이 해킹돼 공격자가 내부 서비스 컨테이너에 접근하고, 이를 통해 승인되지 않은 출금 거래를 실행했을 가능성이 있다고 밝혔다. 지갑의 개인키가 유출됐다는 증거는 발견하지 못했다고 덧붙였다.

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바이낸스는 블록체인 업계 협력사들과 함께 피해 자산을 추적하고 있으며, 현재까지 약 30억달러 상당의 자산을 동결했다고 밝혔다. 이용자 자산은 안전하며, 피해가 발생한 경우 자사 SAFU 기금과 회사 자금으로 손실 전액을 보전하겠다고 약속했다. 수사기관과도 협력해 공격자의 신원을 확인하고 법적 책임을 묻겠다고 했다.

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TRM랩스가 북한을 배후로 지목한 근거는 과거 북한 연계 해킹과 유사한 흔적이다. 공격 전 익명화 서비스인 토네이도캐시에서 소액을 인출해 공격용 지갑에 자금을 공급하고, 실제 탈취에 앞서 오랜 시간 준비한 뒤 사전에 확보한 서명을 한꺼번에 실행한 방식이 2025년 바이비트 해킹과 2026년 4월 발생한 켈프DAO 해킹에서 관찰된 수법과 비슷하다는 것이다.

다만 이번 사건의 자금 세탁 방식은 바이비트 해킹 당시와 차이가 있다고 TRM랩스는 설명했다. 당시에는 주로 블록체인 간 자산 이동을 연결하는 브리지 서비스가 활용됐지만, 이번에는 시장조성자를 통한 대규모 교환과 대출 프로토콜을 이용한 자산 전환이 두드러졌다는 분석이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com