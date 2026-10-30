환자 이송하려던 구급차서 산소통 폭발…최소 10명 사망

사진출처=던뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 파키스탄에서 환자를 이송하려던 구급차 안의 산소통이 폭발해 최소 10명이 숨졌다. 희생자 가운데는 의료시설 직원과 환자, 보호자뿐 아니라 신생아도 포함된 것으로 전해졌다.

던뉴스 등 현지 매체들에 따르면 28일(현지시각) 밤 파키스탄 신드주 타르파르카르 지역의 보건소 구급차에서 폭발사고가 발생했다.

당시 의료진은 출산 후 수술 합병증이 발생한 환자를 다른 병원으로 옮기기 위해 구급차에 태우고 산소통을 설치하고 있었다. 이 과정에서 산소통이 폭발하면서 구급차에 불이 붙었다. 차량은 순식간에 화염에 휩싸였고, 현장에 있던 사람들도 큰 피해를 입었다.

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경찰은 이번 사고로 의료시설 직원과 환자, 보호자 등 최소 10명이 숨졌다고 밝혔다. 7명은 현장에서 사망했고 6명은 중상을 입었다. 부상자 가운데 일부는 치료 도중 숨지면서 사망자가 늘었다.

아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령은 희생자들에게 애도를 표하고 사고 원인을 규명하기 위한 신속하고 투명한 조사를 지시했다. 또 의료시설의 안전 관리 체계를 강화해 유사한 사고가 반복되지 않도록 하라고 관계 당국에 주문했다.

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당국은 이번 구급차 폭발 사고의 정확한 원인과 안전 관리상 과실 여부를 조사하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com