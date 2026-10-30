"국내 구인두암 환자 4명 중 1명, HPV 16형 아닌 다른 유전자형"…세분화된 치료 접근 필요

[스포츠조선 장종호 기자] 국내 구인두암 환자 4명 중 1명은 기존에 가장 주된 원인으로 알려진 HPV 16형이 아닌 다른 유전자형에 감염된 것으로 나타났다. 특히 감염된 HPV 유전자형에 따라 병기와 생존율 등 임상적 예후가 달라질 수 있다는 연구 결과가 나와, 향후 유전자형별 특성을 고려한 세분화된 치료 접근이 필요할 것으로 보인다.

분당서울대병원 이비인후과 차원재 교수 연구팀(제1저자 서울대병원 이비인후과 진시연 교수)은 2003년부터 2023년까지 분당서울대병원에서 치료받은 HPV 양성 구인두편평세포암 환자 중 HPV 유전자형이 확인된 174명을 분석해 이 같은 사실을 밝혔다.

구인두암은 목구멍 안쪽에 위치한 구인두에 생기는 암으로, 편도암과 설근부(혀뿌리)암이 대표적이며 주로 구인두 점막을 이루는 편평세포에서 발생한다. 과거에는 흡연과 음주가 주요 원인으로 꼽혔으나 최근 HPV 감염에 의한 사례가 크게 늘고 있다. 이에 따라 북미·유럽 등에서는 이미 HPV 양성 구인두암이 주류로 자리 잡았으며, 국내에서도 큰 비중을 차지하는 것으로 집계되고 있다.

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HPV(인유두종바이러스)는 피부나 점막의 직접적인 접촉을 통해 전파되는 바이러스로, 성인 대다수가 일생 중 한 번 이상 감염될 만큼 흔하다. HPV는 여러 유전자형으로 나뉘는데, 그중 일부 고위험 유전자형은 몸 안에 오래 남아있을 경우 각종 암을 일으킬 수 있다. 실제로 16형은 HPV 양성 구인두암에서 가장 흔하게 발견되는 유형으로 보고돼 왔다.

문제는 HPV 양성 구인두암에서 16형 외에도 33형, 35형 등 다양한 유전자형이 검출돼 왔음에도 불구하고 기존 연구들은 가장 흔한 16형에 집중했다는 점이다. HPV 양성 구인두암이 HPV 음성 구인두암보다 예후가 좋다는 인식 역시 16형을 중심으로 한 연구들에 기반한 것으로, 유전자형에 따라 임상적 특징과 예후에 차이가 있는지는 아직 충분히 규명되지 않았다.

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이에 연구팀은 특히 아시아권에서 HPV 유전자형별 임상 데이터가 부족하다는 점에 주목, 국내 HPV 양성 구인두암 환자를 대상으로 유전자형 분포를 파악하고 유전자형에 따른 차이를 분석하고자 했다.

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분석 결과, 전체 환자의 25.3%(44명)가 HPV 16형이 아닌 다른 유전자형에 감염된 것으로 확인됐다. 이는 서구권 연구에서 보고된 비율보다 높고 동아시아권과는 비슷한 수준이다. 유전자형별로는 16형(74.7%)이 가장 많았으며, 이어 33형(6.3%), 35형(4.6%), 58형(3.4%), 18형(3.4%) 순으로 나타났다.

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주목할 점은 림프절 병기와 생존율에서 유전자형 간 유의한 차이가 관찰됐다는 것이다. HPV 33형 감염 환자는 16형 감염 환자보다 진단 당시 목 림프절 전이 정도를 나타내는 림프절 병기가 더 높았으며, 35형 감염 환자는 16형 감염 환자보다 전체생존율이 낮았다.

또한, 전체 환자의 90.8%(158명)가 남성이었으며, 이러한 남성 우세 경향은 모든 유전자형에서 공통적으로 나타났다. 이는 2026년 5월부터 국내 HPV 국가예방접종 지원 대상이 기존 여성 중심에서 12세 남성 청소년까지 확대된 가운데, 남성에서도 HPV 감염 및 관련 질환 예방이 중요함을 보여준다.

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이번 연구는 국내 HPV 양성 구인두암 환자에서 비(非)16형이 적지 않은 비중을 차지할 뿐만 아니라 유전자형에 따라 임상적 특징과 예후에 차이가 나타날 수 있음을 밝힘으로써, 유전자형별 특성을 고려한 세분화된 접근의 필요성을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

진시연 교수는 "HPV 16형 외에도 33형 등 다양한 고위험 유전자형이 무시할 수 없는 수준으로 확인됐다"며 "현재 국가예방접종사업에 사용되는 4가 HPV 백신(6형·11형·16형·18형 예방)이 9가 백신(6형·11형·16형·18형·31형·33형·45형·52형·58형 예방)으로 전환된다면 예방 범위를 한층 넓힐 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

차원재 교수는 "최근 수술 기법과 방사선·항암 치료가 발전하고 다학제적 접근이 정교해지면서 HPV 양성 구인두암은 전반적으로 좋은 치료 성적을 보이고 있다"며 "이번 연구가 HPV 유전자형에 따른 임상적 특징과 예후 차이를 보다 세밀하게 이해하는 데 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

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한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 및 분당서울대병원의 지원을 받아 수행됐으며, 이비인후과 분야 국제학술지 'Clinical and Experimental Otorhinolaryngology'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com