고속도로 전광판에 음란물 송출…해커 공격에 운전자들 '술렁'

사진출처=텔레그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 이집트 수도 카이로의 주요 고속도로에 설치된 대형 광고 전광판이 해킹돼 음란 영상이 송출되는 사건이 발생했다. 이로 인해 운전자들이 차를 멈추고 휴대전화로 영상을 촬영하는 등 소동이 빚어졌다.

CNN 등 외신들에 따르면 29일(이하 현지시각) 이집트 카이로의 주요 간선도로에 설치된 대형 전광판에 음란물 영상이 등장했다.

광고를 송출하던 전광판 화면이 해킹 공격을 받아 갑자기 성인물 영상으로 바뀐 것이다.

Advertisement

당시 현장을 촬영한 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산했다. 영상에는 음란물과 함께 해커들이 남긴 것으로 추정되는 문구도 등장했다. 화면에는 해커의 것으로 보이는 텔레그램 채널 계정도 표시됐다.

해당 계정은 다음 날인 30일 이집트 정부를 비판하는 메시지를 게시했다.

Advertisement

계정 운영자는 "이집트는 여전히 독재 체제에 있다"며 "정부는 억압을 통해 권력을 유지하고 있고 국가는 앞으로 나아가지 못하고 있다"고 주장했다. 이어 "세월이 흘러도 아무것도 바뀌지 않고 국민의 삶은 나아지지 않는다"고 덧붙였다.

Advertisement

이집트 내무부는 이번 사건과 관련해 해당 전광판이 광고 업체 소유이며, 이 업체가 국제 기업과 계약을 맺고 운영해 왔다고 밝혔다. 내무부는 "국제 기업의 웹사이트가 사이버 공격을 받으면서 승인되지 않은 영상이 전광판에 송출됐다"며 "이번 침해 사고는 다른 여러 국가에서도 동시에 발생했다"고 설명했다.

Advertisement

다만 당국은 공격을 받은 국제 기업의 이름이나 피해가 발생한 국가를 구체적으로 공개하지 않았다. 이라크와 말레이시아, 브라질에서도 전자 광고판을 통해 성적으로 노골적인 영상이 송출됐다는 현지 언론 보도가 나온 것으로 전해졌다.

내무부는 "관련 법적 절차에 착수했다"고 밝혔다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com