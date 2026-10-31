"가을 산행 중 나뭇가지에 눈 상처"…실명될 수 있다고?

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[스포츠조선 장종호 기자] 가을철 캠핑과 트레킹, 등산 등 야외활동을 즐기는 이들이 늘고 있는 가운데, 나뭇가지나 낙엽에 의한 안구 외상 위험이 높아지고 있다. 야외에서 식물성 물질에 눈을 찔리거나 자극을 받으면 일시적인 불편함으로 넘기기 쉽지만, 각막에 미세한 상처가 생길 경우 토양이나 식물 표면의 곰팡이균이 침투해 '진균성 각막염'으로 이어질 수 있다. 치료 시기를 놓칠 경우 영구적인 시력 저하나 각막 혼탁 등 심각한 후유증을 남길 수 있어 주의가 요구된다.

각막은 눈의 가장 앞쪽에 위치한 투명한 조직으로, 빛을 통과시키고 굴절시키는 역할을 한다. 나뭇가지나 식물의 가시 등에 의해 각막에 상처가 생기면 식물 표면이나 토양 등에 존재하는 곰팡이균이 상처 부위를 통해 감염을 일으킬 수 있다. 푸사리움(Fusarium)이나 아스페르길루스(Aspergillus) 등이 대표적인 원인균으로 알려져 있으며, 이처럼 곰팡이균에 의해 각막에 염증이 발생하는 질환을 '진균성 각막염'이라고 한다.

초기에는 눈에 이물감이 들거나 충혈, 눈물 등의 증상이 나타날 수 있다. 감염이 진행되면 통증이 심해지고 눈부심이나 시야 흐림이 동반되기도 한다. 이러한 증상은 다른 일반적인 각막 질환과 구분이 어려워 방치하기 쉽다. 따라서 식물성 물질에 눈을 다친 뒤 불편감이 지속되거나 시야가 흐려진다면 지체 없이 안과를 찾아 원인을 확인해야 한다.

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진균성 각막염은 일반 세균성 감염에 비해 치료 기간이 길고, 염증이 심해지면 각막에 영구적인 혼탁이나 흉터가 남을 수 있다. 이는 시력 저하로 직결될 수 있어 초기 대응이 무엇보다 중요하다.

진단을 위해서는 각막의 손상과 염증 상태를 확인하고, 필요시 각막에서 채취한 검체를 현미경이나 배양 검사로 분석해 곰팡이균 감염 여부를 다각도로 확인한다. 치료는 감염 정도에 따라 항진균제 안약이나 복용 약 등을 사용한다. 세균성 각막염과 사용하는 치료 약제가 전혀 다른 만큼, 임의로 소염제나 일반 안약을 사용하지 말고 정확한 검사 결과에 맞춰 치료받아야 한다.

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세란병원 안과 박서연 과장은 "야외활동 중 나뭇가지나 식물성 물질에 눈을 다치면 각막 상처를 통해 감염으로 이어질 수 있으므로 가벼운 외상이라도 주의해야 한다"며 "눈을 다친 뒤 통증이 심해지거나 시야가 흐려지는 등 이상 증상이 나타나면 지체하지 말고 전문 안과 진료를 받아야 한다"고 당부했다.

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이어 "눈에 이물질이 들어갔을 때는 절대로 눈을 비비거나 억지로 빼내려 해서는 안 된다"며 "특히 이물질이 눈에 박혔다면 직접 제거하려 하지 말고 신속히 병원을 찾아야 한다. 나뭇가지가 우거진 곳을 지나거나 식물을 다룰 때는 보호안경을 착용해 외상을 미연에 방지하는 것이 가장 좋다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com