3년간 복통 여성, 뱃속에서 '돌처럼' 굳은 18㎝ 태아 발견 충격

사진출처=IMCRJ

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[스포츠조선 장종호 기자] 3년 동안 원인을 알 수 없는 복통에 시달린 40대 여성의 뱃속에서 돌처럼 단단하게 굳은 태아가 발견된 사례가 전해졌다.

과거 임신했을 당시 숨진 태아가 몸 밖으로 배출되지 않은 채 복강에 남아 석회화된 것이다. 의료진은 이른바 '석태아(lithopaedion)'로 진단하고 수술을 통해 제거했다.

아프리카 소말릴란드에 있는 보라마 아무드대학교 의대 병원 의료진은 해당 진료 사례를 학술지 '국제 의학 증례 보고(International Medical Case Reports Journal, IMCRJ)'에 최근 게재했다.

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내용을 보면 42세 여성은 3년 전부터 아랫배에 통증이 간헐적으로 나타났으며, 시간이 지날수록 배가 무겁게 느껴지는 증상도 심해졌다고 한다. 통증은 주로 하복부와 골반 주변에 집중됐으며, 최근 몇 달 사이에는 복부의 무거운 느낌이 더욱 뚜렷해졌다.

또한 여성은 의료진에게 3년 전 임신했을 가능성이 있는 경험을 털어놨다. 당시 배가 점점 불러오고 태동으로 느껴지는 움직임도 있었지만, 어느 순간 움직임이 멈췄고 이후 배가 서서히 작아졌다는 것이다.

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의료진이 복부를 진찰한 결과 배꼽 부근까지 이어지는 단단하고 불규칙한 덩어리가 만져졌다. 손으로 눌러도 거의 움직이지 않았다. 임신 검사에서는 음성 반응이 나왔고, 초음파 검사에서는 자궁 내부가 비어 있는 상태에서 복부에 석회화된 덩어리가 확인됐다.

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영상 촬영 검사 결과, 덩어리는 약 18×12×10㎝ 크기로 두개골과 척추, 갈비뼈, 팔과 다리의 긴뼈 등 태아의 골격 구조가 뚜렷하게 확인됐다. 태아가 자궁 밖 복강에 남아 오랜 시간 석회화된 것으로 판단한 의료진은 석태아로 진단했다.

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석태아는 임신 중 태아가 자궁 밖 복강에 착상하는 복부 임신 등에서 발생할 수 있는 매우 드문 합병증이다. 태아가 사망한 뒤 몸 밖으로 배출되거나 모체에 흡수되지 않고 복강에 남으면, 주변 조직의 염증 반응과 함께 칼슘이 축적되면서 단단하게 굳을 수 있다.

의료진은 결국 수술을 통해 석회화된 태아를 제거했다. 수술 후 특별한 합병증 없이 회복해 퇴원했으며, 이후 6개월간의 추적 관찰에서도 복통이 사라진 것으로 확인됐다.

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의료진은 학술지에 발표한 보고서에서 지난 400년 동안 의학 문헌에 기록된 석태아 사례는 약 340건에 불과하다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com