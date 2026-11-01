전기자전거 배터리 화재에 일가족 4명 사망…"불길이 출입문 막아"

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 뉴욕의 한 아파트에서 전기자전거 배터리 화재로 10대 아들들과 30대 어머니 등 일가족 4명이 목숨을 잃는 안타까운 사고가 발생했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 10월 28일(현지시각) 새벽 0시 50분쯤 뉴욕시 브롱크스 모트헤이븐에 있는 한 아파트 11층에서 화재가 발생했다.

불은 주방에 있던 전기자전거의 리튬이온 배터리에서 시작된 것으로 조사됐다. 당시 불이 난 전기자전거가 현관문 앞을 가로막으면서 집 안에 있던 가족들이 밖으로 빠져나갈 수 없던 것으로 추정됐다.

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이번 화재로 10살 아들이 심정지 상태로 이송돼 치료를 받았지만 끝내 목숨을 잃었다.

또한 병원에서 위중한 상태였던 가족 4명 가운데 15살, 16살 아들과 33세 어머니도 결국 숨졌다. 남편은 심한 화상을 입고 병원에서 치료받고 있다.

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소방당국은 화재 발생 직후 "전기자전거가 출입문으로 이어지는 통로에 놓여 있었다"며 "주방에서 가족들이 안전하게 빠져나갈 수 없는 위치에 있었다"고 밝혔다.

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관계자는 "소방관들이 현관문에 있던 불타는 전기자전거와 배터리를 치우자마자 거센 불길이 밀려왔다"며 "문 뒤에 있던 피해자를 신속하게 구조해 병원으로 이송했지만 안타까운 결과가 발생했다"고 덧붙였다.

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소방당국은 전기자전거와 전동스쿠터 등에 사용되는 리튬이온 배터리는 화재가 발생하면 불길이 빠르게 번질 수 있어 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com