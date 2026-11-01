"작아도 걱정, 커도 걱정"…아이 키 성장 놓치지 말아야 할 신호

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[스포츠조선 장종호 기자] 자녀의 키가 또래보다 작으면 걱정스럽지만, 반대로 갑자기 훌쩍 자랐다고 마냥 안심할 수만은 없다. 키가 빠르게 자란다고 해서 반드시 최종 키가 큰 것은 아니기 때문이다. 사춘기가 일찍 시작되면 초기에는 또래보다 키가 커 보일 수 있지만, 성장판이 일찍 닫히면서 최종 성인 키가 기대보다 작아질 가능성도 있다.

아이의 키 성장에서 중요한 것은 현재 키가 몇 ㎝인지보다 성장 단계에 맞는 속도로 자라고 있는지 확인하는 것이다.

특히 주의해야 할 질환이 성조숙증이다. 일반적으로 여아는 만 8세 미만, 남아는 만 9세 미만에 2차 성징이 나타나면 성조숙증을 의심할 수 있다. 사춘기가 일찍 시작되면 성호르몬의 영향으로 일시적으로 키가 빠르게 자라지만, 성장할 수 있는 기간은 오히려 짧아질 수 있다. 반대로 성장 속도가 현저히 느리거나 성장 곡선에서 벗어나는 경우에도 원인을 확인할 필요가 있다.

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따라서 성장기에는 키와 체중뿐 아니라 성장 속도, 골 연령(뼈 나이), 2차 성징 진행 상태 등을 종합적으로 살펴야 한다. 키 성장에는 유전적 요인 외에도 영양 상태, 수면, 신체활동, 호르몬 이상 등 다양한 요인이 영향을 미친다. 정기적인 성장 점검은 이상 징후를 조기에 발견하고 적절한 관리와 치료 시기를 판단하는 데 도움이 된다.

건강한 성장을 위해서는 키뿐 아니라 신체 전반의 균형도 함께 살펴야 한다. 성장기 척추측만증이나 자세 불균형, 수면 문제 등은 아이의 건강과 일상생활에 영향을 줄 수 있어 필요한 경우 관련 진료과의 전문적인 평가가 요구된다.

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나누리병원 성장클리닉 소아청소년과 전문의 신정연 원장은 "사춘기가 시작되는 시기는 아이의 성장 상태를 점검하기에 중요한 시점"이라며 "지금 키가 크더라도 골 연령이 빠르고 사춘기가 일찍 시작되면 최종 키가 기대보다 작을 수 있다. 반대로 현재 키가 작더라도 이후 성장 가능성이 남아 있을 수 있다. 따라서 성장 속도와 2차 성징 진행 상태를 살펴보고, 필요한 경우 골 연령 검사를 통해 성장 상태를 정확히 평가하는 것이 좋다"고 설명했다.

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이어 "키 성장은 무조건 기다리기보다 적절한 시기에 상태를 확인하고 관리하는 것이 중요하다"며 "아이마다 다른 성장 특성을 고려하고, 필요한 경우 척추·관절·뇌신경 분야의 협진을 연계해 건강한 성장과 발달을 돕겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com