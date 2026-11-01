항생제 듣지 않는 '슈퍼박테리아' 비상…미국서 연 5만명 사망, 우리나라는?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 항생제로 치료하기 어려운 약제 내성 감염이 미국에서 심각한 공중보건 위협으로 떠올랐다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 세균과 곰팡이 등 약제 내성 병원체로 인해 미국에서 한 해 약 970만건의 감염이 발생하고 약 5만 800명이 사망하는 것으로 추산했다.

미국 ABC뉴스는 27일(현지시각) CDC가 발표한 '2026 항생제 내성 위협 보고서'를 인용해 이같이 보도했다. 보고서는 주요 약제 내성 병원체를 위험도에 따라 '긴급', '심각', '주의' 등 세 단계로 분류했다. 이 가운데 4종은 가장 높은 단계인 긴급 위협으로 지정됐다.

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긴급 위협에 포함된 첫 번째 병원체는 '칸디다 아우리스(Candida auris)'다. 곰팡이의 일종으로 피부 감염을 일으킬 수 있으며, 심한 경우 혈류 감염으로 이어져 생명을 위협할 수 있다. 주로 이미 중증 질환을 앓고 있는 병원 환자나 요양시설 입소자에게서 문제가 된다. 호흡기 튜브나 카테터 등 의료기기를 통해 퍼질 수 있고, 감염 증상이 없더라도 피부에 보유한 채 주변 표면이나 물건으로 전파할 가능성이 있다.

두 번째 긴급 위협은 임질을 일으키는 '임균(Neisseria gonorrhoeae)'이다. CDC는 2023년 미국에서 약 78만 7000건의 약제 내성 임질 감염이 발생한 것으로 추산했다. 임질을 치료하지 않으면 골반염이나 불임 등 합병증으로 이어질 수 있다. 항생제 내성이 확대되면 기존 치료제가 효과를 내지 못해 치료가 더욱 어려워질 수 있다.

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나머지 두 종은 '카바페넴 내성 장내세균목 세균(CRE)'과 '카바페넴 내성 아시네토박터'다. 카바페넴은 여러 세균 감염에 사용하는 강력한 항생제 계열이다. 이 약물에 내성을 보이는 세균은 치료 선택지가 제한돼 중증 감염 환자에게 특히 위험하다.

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장내세균목에는 대장균 등 장내 세균이 포함된다. CDC는 카바페넴 내성 장내세균목 세균으로 인해 2023년 미국 입원 환자 가운데 약 1만 4878건의 감염과 1252명의 사망이 발생한 것으로 추정했다. 이런 감염은 치료 가능한 약물이 줄어드는 것은 물론 입원 기간이 길어지고 생명을 위협하는 합병증 위험이 커지는 결과로 이어질 수 있다.

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CDC는 약제 내성 수막구균(Neisseria meningitidis)도 심각한 위협으로 새롭게 분류했다. 수막구균은 수막염과 혈류 감염을 일으킬 수 있다. 병원이나 요양시설에서 주로 문제가 되는 일부 내성 병원체와 달리, 수막구균은 키스나 음료 공유, 기숙사처럼 밀집된 공간에서의 생활 등 가까운 접촉을 통해 지역사회에서도 전파될 수 있다.

보건당국은 내성 병원체의 전체적인 영향이 아직 충분히 파악되지 않은 6종도 감시 목록에 올렸다. 여기에는 일반적인 항진균제로 치료하기 어려워지는 피부사상균 감염, 이른바 내성 백선도 포함됐다. CDC는 처방전 없이 구입한 항진균 크림을 부적절하게 사용하거나 스테로이드와 항진균제를 혼합한 크림을 사용하는 행위가 내성 발생에 영향을 줄 수 있다고 경고했다.

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항균제 내성은 세균이나 곰팡이가 약물의 공격을 견뎌 살아남을 수 있게 되는 현상이다. 병원체에 항생제를 투여했을 때 일부가 우연한 유전적 변이 등을 통해 약물에 견디는 특성을 갖게 되면, 해당 병원체가 살아남아 증식하면서 내성 문제가 커질 수 있다. 항생제를 반복적으로 부적절하게 사용하면 이러한 내성 병원체가 선택될 가능성도 높아진다.

면역력이 약하거나 기저질환이 있는 환자, 카테터 등 의료기기를 사용하는 환자는 특히 위험하다. 병원에서 치료받는 과정에서 기존 감염보다 약제 내성이 강한 병원체에 감염될 수도 있다.

CDC는 감염 예방과 항생제의 신중한 사용이 실제로 효과를 낼 수 있다고 강조했다. 항생제는 의료진이 필요하다고 판단해 처방한 경우에만 사용해야 하며, 감기와 독감 등 바이러스 감염에는 효과가 없다. 손을 자주 씻고 권장 예방접종을 받으며 감염 확산을 막기 위한 위생 수칙을 지키는 것도 중요하다고 덧붙였다.

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한편 우리나라에서도 '항생제 내성' 문제는 우려할 만한 수준이다.

질병관리청은 지난 2월 제3차 국가 항생제 내성 관리대책을 발표하면서 "국제 연구기관은 한국의 항생제 내성 관련 사망자를 2021년 약 2만 2700명으로 추산했다. 이 수치는 2030년 연간 약 3만 2400명으로 증가할 것으로 전망됐으며, 같은 기간 항생제 내성으로 인한 경제적 손실도 약 27조원에 이를 것으로 예상됐다"고 밝힌 바 있다.

이에 질병청은 ▲항생제 사용 최적화 ▲내성균 발생 예방 ▲감시체계 고도화 및 혁신적 기술 도입 ▲거버넌스 및 인식 개선 영역 등 핵심과제 추진 방안을 발표했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com