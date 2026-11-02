11살 제자와 성관계, 출산한 30대 여교사, 유죄 인정…제자는 "처벌에 반대"

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 13세 제자와의 사이에서 아이를 낳은 미국의 36세 초등학교 여교사가 아동 성 관련 범죄에 대해 유죄를 인정했다.

하지만 피해자로 지목된 남학생은 해당 교사가 자신을 성폭행하거나 조종한 적이 없다며 처벌에 반대하고 있어 논란이 일고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면 미국 뉴저지주 케이프메이 카운티의 전직 초등학교 교사 로라 캐런(36)은 최근 고등법원에서 아동에 대한 성적 행위를 동반한 권리침해 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

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조사에 따르면 캐런은 한 초등학교에서 5학년 담임교사로 근무했으며 2016년부터 2020년까지 한 남학생과 부적절한 성적 관계를 맺었다. 관계가 시작됐을 당시 남학생은 불과 11세였다.

두 사람은 수년간 관계를 이어왔으며, 결국 캐런은 남학생이 13세였던 2019년 딸을 출산했다. 아이의 친부는 해당 남학생으로 확인됐다.

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사건은 2024년 12월 남학생의 아버지가 SNS에 올라온 캐런의 딸 사진을 보고 자신의 아들과 닮았다는 의혹을 제기하면서 수면 위로 드러났다. 아버지는 이를 수사기관에 알렸고, 경찰과 검찰이 조사에 착수했다.

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경찰은 수사 과정에서 남학생의 여동생이 "오빠가 캐런의 침대에 있었다"는 취지의 진술을 확보했다.

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하지만 현재 성인이 된 남학생은 교사를 옹호하고 있다. 그는 매체의 인터뷰에서 "모든 혐의를 취하해야 한다. 나는 그녀에게 그루밍을 당하거나 성폭행을 당하거나 조종당한 적이 없다"며 "먼저 모든 일을 시작한 것은 나였다"고 주장했다.

그는 "내가 결정할 수 있었다면 그녀가 감옥에 가지 않았을 것"이라며 "이 일은 6~7년 전의 일이고 나는 이제 20세를 앞두고 있다"고 말했다.

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언론에서 캐런을 성범죄자로 묘사하는 것에 대해서도 불편한 심경을 나타냈다.

그는 사건의 발단이 된 아버지의 SNS 게시물을 언급하며 "모든 일이 아버지가 올린 게시물에서 시작됐다. 그녀가 그런 일을 당하는 것을 원하지 않았다"고 말했다.

캐런은 2025년 1월 가중 성폭행과 성폭행, 아동복지 침해 혐의 등으로 기소됐다. 이번 유죄 인정에 따라 그는 뉴저지주 교도소에서 5년형을 선고받을 처지에 놓였다. 교사 자격을 상실하고 향후 모든 공직 및 공공부문 취업 자격도 박탈될 예정이다.

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다만 형량이 최종 확정된 것은 아니다.

검찰은 이에 대해 "교사는 높은 수준의 신뢰를 받는 위치에 있다"며 "이번 사건의 혐의는 그러한 신뢰를 심각하게 저버린 행위"라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com