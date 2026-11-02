"미사일 떨어지는 것처럼…" 美 전용기 추락 9명 전원 사망

사진출처=페이스북, CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 전용기가 주거지역 인근에 추락해 탑승자 9명이 모두 숨졌다.

사고 직전 조종사는 기체 결빙과 난기류를 보고한 데 이어 긴급 구조 요청을 보낸 사실이 확인됐다.

CNN 등 미국 매체들에 따르면 지난 1일(현지시각) 오후 12시 50분쯤 플로리다주 팜비치 카운티 그린에이커스 지역에서 리어젯 60(Learjet 60) 전용기가 추락했다.

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사고기는 텍사스주 오스틴버그스트롬 국제공항을 출발해 바하마의 노스엘루테라 공항으로 향하던 중이었다. 당국은 사고기에 타고 있던 9명이 모두 사망했다고 밝혔다.

사고 당시 항공기는 주거지역 인근 도로에 추락하면서 거대한 화염에 휩싸였다. 충돌 지점에는 도로가 움푹 파인 분화구 형태의 흔적이 남았고, 검은 연기가 주변을 뒤덮었다. 당시 차량에 타고 있던 사람들이 촬영한 영상에는 항공기가 빠른 속도로 지상에 곤두박질친 뒤 폭발하는 장면이 담겼다.

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론 디샌티스 플로리다 주지사는 사고 현장에서 항공기가 추락하는 모습에 대해 "미사일이 떨어지는 것처럼 보였다"고 말했다. 지상에 있던 주민 가운데 사망자가 발생했다는 보고는 없었지만, 항공기 잔해가 넓은 지역에 흩어지면서 상당한 피해가 발생했다.

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사고 현장 인근 이동식 주택 단지에서는 약 600명이 대피했고, 인근 도로 양방향 통행을 통제했다.

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사고 직전 조종사와 관제탑 사이에 오간 교신 내용도 공개됐다. 조종사는 사고 발생 몇 분 전 기체에 얼음이 쌓이고 있으며, 외부 기온이 영하 47도라고 보고했다. 항공기가 심하게 흔들릴 정도의 중간 강도 난기류도 겪고 있다고 전했다.

그러나 이후 얼마 지나지 않아 비상 상황을 선언했다. 조종사는 "고도가 떨어지고 있다. 메이데이, 메이데이"라고 외친 뒤 분당 2만 피트까지 하강 속도가 빨라지고 있다고 알리며 "지상에 충돌할 것 같다"고 말했다.

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사고 당시 팜비치 카운티 일대에는 곳곳에 뇌우가 발생했으며, 항공기는 급강하를 시작하기 몇 분 전 더 강한 폭풍우 구역을 통과한 것으로 파악됐다. 다만 기상 상황이 사고에 직접적인 영향을 미쳤는지는 확인되지 않았다.

항공기 결빙은 소형 제트기 운항에서 심각한 위험 요인으로 꼽힌다. 날개와 동체 등 항공기 표면에 얼음이 쌓이면 양력과 항공기 조종 성능에 영향을 미쳐 정상적인 비행 경로와 속도를 유지하기 어려워질 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com